No me gusta porque llegamos con algunos jugadores disminuidos: Jorge Dávalos

Luego de sufrir su primera derrota en casa y la primera también del Torneo Clausura 2020 del Ascenso MX, el entrenador del conjunto de Leones Negros, Jorge “El Vikingo” Dávalos, comentó que no está satisfecho con el accionar que mostró su equipo frente a Tampico Madero, pero compartió que la derrota también se debió a que no contó con su plantel completo para este juego.

“No me gusta porque llegamos con algunos jugadores disminuidos. Yilton en su debut, quien sabemos bien que nos va a aportar mucho por las bandas, sufrió una patada en la espinilla y ya no pudo seguir, realmente nos vimos muy disminuidos. ¿Qué rescato? Pues el espíritu que tiene el equipo, ese es el sello y la mística que debe de tener”.

En el desarrollo del partido, Leones Negros intentó elaborar demasiado su juego y Tampico Madero simplemente aprovechó un par de errores en la salida de los melenudos para generar los dos tantos de la victoria. Pero durante el trámite le fueron anulados dos goles a la Universidad de Guadalajara, el primero por un fuera de lugar y el segundo por una falta dentro del área rival. Al respecto, “El Vikingo” Dávalos declaró en contra del arbitraje, recordando también aquel tanto que les fue anulado en la Semifinal del torneo anterior.

J2 | CL2020 | ������ | 2T | 94’

Termina el #DomingoDeLeones en el �� Estadio Jalisco



Leones Negros 0-2 TM Fútbol Club #DeSangreNegra �� pic.twitter.com/DIejUCpwrl — Leones Negros UdeG (@LeonesNegrosCF) February 2, 2020

“Lo que molesta muchos son todas las cosas que nos vienen quitando, que uno las tiene que denunciar. Nos pasó con Zacatepec (Semifinal Apertura 2019), hoy el primer gol tampoco es fuera de lugar, el segundo tampoco es falta. Entonces es muy claro, sin quitarle méritos al rival, metes ese primer gol de Jorlian, que no es fuera de lugar y ya lo vimos, y el partido cambia totalmente. No me agreden a mí, yo creo que agreden a una gran institución y eso debería de pensarlo la gente que lo hace”.

Tras dos jornadas disputadas en este arranque de campeonato, Leones Negros tiene un balance del 50% tras sumar tres puntos de seis posibles como local, y se queda estancado a la mitad de la tabla general. Ahora el equipo deberá dar vuelta a la página para preparar su siguiente compromiso de la Jornada 3, donde se medirán como visitantes a Cafetaleros de Chiapas el próximo sábado.

