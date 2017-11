No me espanta Monterrey: Daniel Arreola

Para ser campeón, hay que derrotar al rival que toque. En Atlas, el defensa Daniel Arreola se ''engalló'', dijo que le gusta mucho les haya tocado enfrentar al líder del torneo general en todos los departamentos, porque está seguro que su equipo tiene la calidad suficiente para ganar la serie.

''Lo hemos visto, todos lo han visto, hicieron un gran torneo y no me espantan para nada. Sé de lo que es capaz mi equipo, como lo quieran ver, no somos favoritos y somos los que vamos a dar la sorpresa. Lo veo como una gran posibilidad el hecho de que nos toque el más fuerte y no tengo otra palabra más que eso, ocuparme por lo que podamos hacer en casa. Somos una de las mejores defensas, así que tenemos con que competir''.

El que los especialistas den como amplio favorito al Monterrey en los cuartos de final de este Apertura 2017, no le pega en el ánimo a Arreola, por el contrario, lo pone contento porque saldrán sin presión.

''Que nos piquen el orgullo, que nos vean así, yo no me veo así y lo que la gente diga, se respeta y es válido. En lo personal me pica el orgullo, me saca la casta en momentos difíciles, cuando ya no hay (fuerzas) y eso te hace sacar lo mejor siempre''.

El primer objetivo ya se logró, acceder a los cuartos de final, así que ahora deberán preparar el camino para cambiar la historia y dejar de terminar los encuentros ''a lo Atlas'', con el rosario en las manos, para lo cual también pidió la ayuda de la afición el próximo jueves.

''Esa adrenalina que tenemos, debemos contenerla, estar más concentrados y controlar eso que al final de los partidos, ese nerviosismo desde la tribuna se contagia porque ya queremos que se acabe y debemos jugar con calma, estar muy tranquilos. Se siente la adrenalina, pero debemos mantenernos tranquilos, dejar la presión para ellos y no para nosotros''.

Espera que cuando los minutos finales se den, el público comience a apretar al rival en vez de ponerse nerviosos, que se haga diferencia y la transmita la afición al terreno de juego.

''Es una semana para disfrutar, que todos encausemos la buena vibra, que cuando lleguen los minutos finales todos transmitir la buena vibra y porque no, meterle presión al rival y que salgamos con lo que queremos''.