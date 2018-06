"No lo pensé tan bonito": "Chucky" Lozano sobre su gol a Alemania

Fue un gol que hubiera sido memorable sin importar la técnica, pero el tanto de México anotado por Hirving Lozano ante Alemania fue además de gran manufactura, ante nada menos que el campeón del mundo vigente.

REVIVE EL MINUTO A MINUTO DEL PARTIDO MÉXICO VS ALEMANIA

"Me la dio Chicharo y vi que venía un defensa y me la perfilo con la izquierda y quise pegarle bien y me salió a primer palo", dijo Lozano, en entrevista a TV Azteca.

El tanto del jugador del PSV le dio la victoria a México en un partido en el que llegaba como víctima, ante uno de los candidatos a alzarse campeón del mundo.

"La verdad hoy me tocó a mí, no lo pensé tan bonito, pero lo que uno piensa es que le va a ir bien", dijo Lozano, de 22 años.

La victoria ante la Mannschaft coloca a México en el liderato provisional del Grupo F.

El Tri disputará su segundo partido de la justa mundialista el próximo sábado 23 de junio ante Corea del Sur en Rostov, para luego medirse el miércoles 27 de junio a Suecia en Ekaterimburgo.

RR