En un año como estratega del Tricolor, Jaime Lozano no cumplió con la principal labor que era convertir al equipo nacional en un conjunto competitivo. Dejó escapar dos finales de tres que enfrentó y el intentó del cambio generacional fracasó.

Sergio Lugo, ex futbolista y director técnico, opinó que si bien Jimmy cometió algunos errores, la crisis que vive en el futbol mexicano es una problemática que viene desde las entrañas al no generar jugadores de buena calidad.

“Me parece que Jaime Lozano no aprovechó su oportunidad. Un error grave que tuvo el Jaime Lozano es rodearse de puros jóvenes y en su cuerpo técnico no tenía gente de experiencia en ningún área. No hay proyectos sin resultados y el trabajo de Jaime Lozano terminó siendo malo, sobre todo en la Copa América ante rivales de más jerarquía”.

“Ahora no es el único responsable de lo que pasa en el fútbol mexicano. México no tiene para armar una selección de alto nivel competitivo. Vimos cómo compitió Colombia, por ejemplo, que tiene muchos jugadores en las ligas más importantes del mundo. Me parece que muestra que nuestro fútbol no está trabajando bien con los jóvenes”, indicó Sergio.

Sobre la anunciada llegada de Javier Aguirre compartió: “A Javier Aguirre, obviamente lo invitan porque tiene una trayectoria muy respetable, pero para Javier va a ser muy complicado, por todo lo que comenté anteriormente”.

