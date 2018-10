No hay maldición: Pumas gana de visita a Chivas en liga

Por si no había quedado claro hace 10 días, Pumas vino al Estadio Akron a derrotar de nueva cuenta a las Chivas, con la misma fórmula y con la misma consecuencia.

Porque así como la UNAM eliminó de la Copa a los suplentes de Chivas, anoche venció 2-1 sin cuestionamientos al Rebaño estelar.

Treinta y seis años sin ganar al Guadalajara en un partido de Liga en esta ciudad quedaron atrás, ya sin controversias. El resultado ante más de 30 mil aficionados deja a Chivas moribundo en el torneo, pues no sólo no logra meterse a zona de clasificación al quedarse con 15 puntos en la media tabla del campeonato, sino que se relega un poco más cuando el certamen entra en su etapa final.

Pumas, todo lo contrario, goza de cabal salud y está entre los cuatro mejores del torneo con 22 unidades.

Volvió a lo de antes

José Cardozo decidió que ya no jugaría este partido con línea de cinco. “Teníamos que proponer el juego, con Gael (Sandoval) y Brizuela (Isaac) por fuera teníamos mano a mano permanente”, explicó el paraguayo al término del partido.

Y sí, Chivas fue punzante por las bandas con Sandoval y el “Conejo”, pero a cambio ocurriría algo previsible: Josecarlos Van Rankin, que se agrega muy bien al frente, quedaría exhibido como un débil marcador.

Al minuto 6 el juego le dio la razón a Cardozo. Por izquierda Gael Sandoval metió servicio que no alcanzó a rematar Jesús Godínez, pero que quedó para Brizuela, quien no se volvió loco y colocó la pelota cruzada y por arriba, para el 1-0 del Guadalajara.

Pero apenas al minuto 15 la lógica le pegó la cachetada a José. Por derecha Alan Mozo se llevó con facilidad a Van Rankin y metió servicio para que Martín Rodríguez, a segundo poste, pusiera en las redes.

Chivas fue intenso tras el gol del rival, generó algunas llegadas, pero no volvió a tener la contundencia de su primer ataque.

En el complemento, ya sin el aire para mantener la intensidad de la primera parte, Chivas se metió en el juego que buscaba Pumas, de forcejeo en el medio campo.

En un juego que se mantenía parejo, la UNAM estableció diferencias con la calidad de sus futbolistas. Así, Van Rankin consiente a Rodríguez hasta que el chileno saca centro por izquierda a su paisano Felipe Mora, quien con gran remate de cabeza coloca la esférica lejos de Gudiño para el 2-1 mortal.

El Rebaño tuvo un par de cabezazos en el área con Ángel Zaldívar y Jair Pereira, pero ambos no supieron poner la pelota en las redes.

De ahí en más, Chivas se fue diluyendo hasta terminar con la jettatura más longeva del futbol mexicano, además ponerse contra las cuerdas en el tema de clasificar a la Liguilla.

El Guadalajara sufre por la lluvia nocturna

No fue el espectáculo que se esperaba y Chivas fue el más afectado. Sí, el local no pudo desplegar el futbol que practica, debido a las condiciones climatológicas, ya que a los cinco minutos que arrancó el duelo, la lluvia hizo acto de presencia. No era copiosa, pero sí constante.

Si a lo anterior sumamos que en la tarde por la zona del Bajío, donde se encuentra la casa del rojiblanca, cayó una fuerte tormenta, las condiciones del terreno de juego no fueron las aptas para jugar con balones largos, filtrados debido a lo rápido que estaba el campo.

Chivas acostumbra a jugar a ras de pasto, toques en corto, mucha movilidad y eso en esta ocasión falló. Es cierto que Pumas también lo sufrió, pero su propuesta de cotejo era otra, algún vértigo con Pablo Barrera, Alan Mozo o balón al hueco de Ignacion Malcorra.

Al medio tiempo, la gerencia del estadio mandó a un equipo de reparación de cinco personas, para darle una peinada a todo el campo, ya que dañado en diferentes áreas, siendo las orillas las más afectadas, que es por donde se jugó en su mayoría.

Chivas no se acomodó ni supo aprovechar las condiciones de un campo rápido por el agua que había caído. EL INFORMADOR / F. Atilano

Para el complemento bajó la lluvia, pero el daño estaba hecho, los locales recurrieron poco a tiros de media distancia para buscar que el esférico complicara al arquero Alfredo Saldívar. Pumas lo buscó, pero a cuenta gotas.

Por lo resbaloso del campo, el cotejo tuvo muchos errores de ambos equipos en diferentes zonas del campo, demasiados balones perdidos y algunos resbalones. Incluso algunos jugadores conforme avanzó al cotejo, cambiaron de calzado buscando mejor agarre.

La derrota duele muchísimo porque estábamos en zona de calificación, era lo que habíamos hablado en la semana con el equipo, la responsabilidad era nuestra por estar en casa”, José Cardozo, técnico de Chivas

El manejo del esférico fue bastante complicado para los dos equipos, pero dicho sea de paso, ninguno aprovechó a su favor que el balón corría más rápido.

Lo que sí intentaron fueron jugadas de táctica fija desde las afueras del área, acciones aéreas precisamente como marcó Pumas el tanto del triunfo.

Al final la entrada no sufrió ya que registró 30 mil 899 asistentes, con muchos aficionados Pumas.

Momentos clave

Buscó mejor control

José Cardozo al ver que en el primer tiempo Pumas aprovechó las condiciones del campo para cerrar espacios, lo cual provocó desesperación en el equipo porque a ras de pasto era difícil tejer jugadas, mandó al campo a Michael Pérez, para tener mejor control delante de los centrales.

Patiño no lo movió

Al ver que le estaba ganando de todas, todas a Josecarlos Van Rankin, el técnico David Patiño, le solicitó a Martín Rodríguez que se quedara siempre por izquierda, porque el lateral derecho rojiblanco estaba nervioso y el tiempo le dio la razón, la jugada del segundo gol cayó por ese sector.

Se la jugó y le salió

Patiño desde que cayó el segundo gol tiró a su equipo atrás, metió gente de refresco, hizo una línea de cinco porque Chivas se le iría con todo y buscarían un contragolpe para finiquitar, lo cual sucedió. Le funcionó porque las que generó Chivas no las concretó.

Alineaciones

Chivas

1. Raúl Gudiño, 2. Josecarlos Van Rankin, 4. Jair Pereira, 5. Hedgardo Marín, 6. Edwin Hernández, 11. Isaac Brizuela, 288. Fernando Beltrán, 31. Alan Cervantes, 13. Gael Sandoval, 9. Alan Pulido, 23. Jesús Godínez, DT. José Cardozo

Cambios

25. Michael Pérez por 288. Beltrán al 54’

14. Ángel Zaldívar por 23. Godínez al 73’

29. Alejandro Zendejas por 13. Sandoval al 84

Pumas

1. Alfredo Saldívar;, 2. Alan Mozo, 3. Alejandro Arribas, 4. Luis Quintana, 5. Alan Mendoza, 8. Pablo Barrera, 16. Andrés Iniestr, 10. Ignacio Malcorra, 17. Martín Rodríguez, 9. Felipe Mora, 32. Carlos González, DT.David Patiño

Cambios

7. David Cabrera por 8. Barrera al 67’

19. Pablo Jáquez por 3. Arribas al 77’

15. Juan Manuel Iturbe por 9. Mora al 82’

Goles

Chivas

Isaac Brizuela (6’ )

Pumas

Martín Rodríguez (15’ )

Felipe Mora ( 66’)

Árbitro: Óscar Macías Romo

Sede: Estadio Akron

Las cifras

15 puntos, en los que se estanca el Guadalajara, luego de 12 partidos jugados

2 juegos le ganó Pumas a Chivas en 10 días; primero en la Copa MX y anoche en la Liga