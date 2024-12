La NFL llevará a la “Reina de la Navidad” al futbol americano. No podría ser otro día sino el próximo 25 de diciembre. En esta fecha están agendados dos partidos, sin embargo, la inauguración correrá a cargo de Mariah Carey, quien interpretara ese éxito que ronda las redes sociales desde hace un par de semanas y que se ha vuelto un clásico de las fechas finales de cada año. Cabe destacar que en este 2024, Netflix será el encargado de llevar a cabo las transmisiones navideñas de la NFL a través del servicio de streaming.

Hace unas semanas se anunció que la encargada del show del medio tiempo del juego que se realizará ese día entre los Kansas City Chiefs y los Pittsburgh Steelers sería Beyonce y luego se anunció que habrá otra cantante invitada para abrir las transmisión de la NFL y será Mariah Carey.

El día de Navidad contará con dos partidos, ambos transmitidos por la plataforma. Primero será el de los bicampeones Chiefs contra Steelers, a las 12:00 p.m y luego, a las 3:30 p.m., se enfrentarán los Baltimore Ravens a los Houston Texans.

Carey presentará una interpretación grabada de su emblemático éxito navideño "All I Want for Christmas Is You", con la que se iniciará la jornada de los dos partidos.

Y por si faltará algo, podría haber un tercer artista presente en el juego de Kansas pues podría llegar Taylor Swift a la tribuna para ver a su novio, el ala cerrada de los Chiefs Travis Kelse, pero ella no está invitada a cantar.

Tres años de Navidad en la NFL

La transmisión en Netflix forma parte de un acuerdo de tres años con la NFL, el cual contempla la emisión de partidos navideños también en 2025 y 2026. En tanto Mariah Carey celebra el 30 aniversario de su álbum Merry Christmas, cuyo sencillo principal, "All I Want for Christmas Is You", que nunca falta en esta época.

