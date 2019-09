Néstor de la Torre es buscado por Chivas

La goleada en el Clásico Nacional caló hondo en el seno rojiblanco e inmediatamente tras fracasar ante el América, Amaury Vergara, presidente de Chivas, decidió tomar cartas en el asunto y buscó a Néstor de la Torre, a quien tiene considerado para un puesto directivo dentro del Guadalajara.

De la Torre Menchaca se encuentra actualmente trabajando en los medios de comunicación y siempre ha aceptado su interés por regresar a los rojiblancos, sólo que antes ponía como condición que no siguiera José Luis Higuera, algo que ya se cumplió.

Cabe recordar que en la última etapa de Néstor como presidente del Rebaño no terminó de la mejor manera, ya que el también ex jugador de Chivas se fue tras la llegada de Matías Almeyda, para la cual no se le consultó.

En caso de darse el regreso, esta sería la tercera etapa de De la Torre como directivo en el Guadalajara, tras un primer paso del 2002 al 2009 donde alzó un título liguero y la ya mencionada del 2014 a 2015.

LS