Necaxa, por el trámite; Gallos, por la hazaña

El Necaxa tiene prácticamente amarrado su pase a las Semifinales de la Liguilla gracias al resultado de 3-0 que logró a su favor el miércoles pasado, en la Ida de los Cuartos de Final del Apertura 2019.

Los de Aguascalientes saben que hoy en la cancha de La Corregidora, tendrán que hacer un partido inteligente y no confiarse para no recibir alguna sorpresa de los queretanos.

Con el resultado a favor, Guillermo Vázquez, técnico de los hidrocálidos, podría repetir cuadro para este segundo cotejo, con Mauro Quiroga en el ataque.

Por su parte, los dirigidos por Víctor Manuel Vuchetich podrían tener la baja de Jair Pereira, quien salió por lesión de la cancha del Estadio Victoria.

Además, la ofensiva de Gallos tendrá que meter tres tantos para clasificar a las Semifinales, pero no deberán permitir gol de los visitantes.

En el partido del pasado miércoles, los Gallos sumaron su quinto encuentro sin anotar, ya que durante la campaña en las Jornadas 6, 12, 16 y 17, los delanteros emplumados se quedaron sin anotar.

Pero el marcador de 3-0 podría ser superado por Querétaro, ya que en el campeonato, en cuatro ocasiones los pupilos de Vucetich lograron anotar tres o más goles. (3-0 vs. Cruz Azul; 5-0 vs. Veracruz; 3-0 vs. Pumas y 3-0 vs. Monarcas).

En cuanto a los hidrorrayos, sólo en tres ocasiones durante el torneo les anotaron tres o más goles (3-1 ante Tigres; 4-2 vs. León y 3-0 vs. Puebla).

HOY EN TV

Querétaro vs. Necaxa

21:05 horas / Imagen TV