Después de golear al Atlas en la cancha del estadio Jalisco y colocarse dentro de los cuatro primeros equipos de la clasificación, el director técnico de Necaxa, Nicolás Larcamón aseguró que está noche fue uno de esos partidos en los que todo sale bien.

“Hoy generamos mucho partido a una altura que nos permitiría transitar en el arco rival, hoy crecimos en confianza y en la cuestión emocional y eso es muy importante, hay días que todo sale bien, hoy fue una noche redonda, hoy fue un día de esos”, señaló.

De igual manera puntualizó lo realizado por su equipo durante el torneo, luego de que actualmente se encuentran en un lugar en el que muy pocos esperaban, por lo que van de a poco en el torneo.

“Entonces estar con el foco puesto en el corto plazo, con ilusión, con sueños, con objetivos grandes, pero vamos un ladrillo a la vez. Seguimos en esas líneas, sabemos que estamos en un momento de cambio, en un momento en donde muy pocos creían que podíamos estar, y que nosotros hoy estamos”, agregó.

Al final, habló del buen momento que vive Diber Cambindo, por lo que no descarta que haya una posibilidad de que deje el equipo si hay una buena oferta, le dará gustó una posible salida si esto le ayuda a él y su familia.

“Eso será el foco tan a largo plazo no me preocupo por ahora, pero sabemos que hay situaciones que se pueden llegar a presentar a futuro, si el día de mañana deciden de que llegue una oferta del mercado, si es importante para él y su familia y llegará ese momento y aunque nos cueste encontrar su reemplazo, siempre me dará gusto que sucedan estas cosas con mis jugadores”, concluyó.