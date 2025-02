Champions League: Ancelotti le da más chances al City

El técnico Carlo Ancelotti no se cree para nada el cálculo de Pep Guardiola, su contraparte del Manchester City, de que el conjunto inglés apenas tiene un 1% de posibilidades de eliminar hoy al Real Madrid, que tiene ventaja de 3-2 en el global.

Después de la victoria del City por 4-0 sobre Newcastle en la Liga Premier el sábado, Guardiola dijo que su equipo llegaría a la capital española con un “1% de posibilidades” de avanzar a los octavos de final.

“No creo que Guardiola piense que tiene un 1% de posibilidades de pasar”, dijo Ancelotti. “Mañana (hoy) antes del partido le voy a preguntar, pero piensa que tiene más, como es justo que sea. Nosotros no pensamos que tengamos el 99% sino que tenemos una pequeña ventaja y debemos aprovecharla intentando plantear el mismo partido que en la ida, donde nos fue bien”.

Guardiola mencionó más tarde que exageró un poco cuando habló de un 1%, y que tiene claro que el City tiene mejores posibilidades.

“¿Me creyeron lo del 1%? Era la sensación, pero con el paso del tiempo lo ves de otra forma. Lo vamos a intentar”, indicó. “Soy realista y conozco muy bien a mi equipo. Sé lo que hay y que no hemos sido solventes. No he dado con la tecla para ser la máquina que éramos. A ver si podemos ajustar cosas y al menos darles un susto”.

Ancelotti afirmó que no es uno de esos entrenadores que le gusta minimizar por completo la ventaja de su equipo.

“Es un tema psicológico que tenemos en cuenta porque ha pasado muchas veces, pero es difícil arreglarlo. A los jugadores les puedes decir que no tenemos ventaja y que tenemos que plantear el partido como si fuésemos 0-0, pero es tontería y nadie te cree”, comentó el técnico italiano.

“Hay un dato objetivo y es que marcamos tres goles y el City dos. Eso no se puede cambiar. Lo que sí se puede cambiar es la actitud del equipo y el planteamiento del partido sin hacer cálculos”, añadió. “El objetivo es hacer el mismo partido que hace una semana, pero no se puede olvidar que tenemos ventaja”.