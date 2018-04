Nadal retoma la cima del ATP

La clasificación ATP publicada ayer certifica el cambio de líder que quedó visto para sentencia cuando el suizo Roger Federer perdió en su debut en el Masters 1000 de Miami y cedió así el trono mundial al español Rafael Nadal.

En semana de Copa Davis y a las puertas de la temporada de grandes torneos sobre tierra batida, que culminará en Roland Garros, Nadal aventaja a Federer con solo 100 puntos.

Mientras que el suizo no ganará ni perderá créditos en las próximas semanas, al haber renunciado a la campaña sobre arcilla (como ya hizo el año pasado), Nadal tendrá que igualar al menos su papel en la temporada anterior para no ceder puntos.

Así, Nadal tendrá que al menos igualar su actuación del año pasado para mantenerse al frente de la lista mundial. Esto le demanda ganar en Montecarlo, Barcelona, Madrid y Roland Garros.

El español, lesionado desde el Abierto de Australia, está convocado para disputar esta semana los Cuartos de Final de la Copa Davis ante Alemania.

Por detrás de Nadal y de Federer ocupan puestos de privilegio en la clasificación mundial el croata Marin Cilic y el alemán Alexander Zverev, finalista en Miami y ahora cuarto en perjuicio del búlgaro Grigor Dimitrov.

El argentino Juan Martín del Potro mantiene la sexta plaza y la mayor subida la experimenta el estadounidense John Isner, ganador en Miami el domingo pasado y que salta ocho posiciones hasta la novena, su mejor clasificación histórica. El primer Masters 1000 de su carrera conlleva ese premio.

También el español Pablo Carreño, que alcanzó las Semifinales en Miami, tiene su recompensa y es decimosegundo tras ganar siete puestos.

Por otro lado, Nadal comentó que todavía no analiza retirarse del tenis profesional, pero aceptó que su condición física este año puede ser determinante para tomar una decisión de este tipo.

El mallorquín ya entrenó en la plaza de toros de Valencia con David Ferrer, para preparar la serie de Copa Davis que este fin de semana disputará ante Alemania en este mismo inmueble y tras su paso en la conferencia de prensa tocó el tema de su estado actual.

“No sé si será mi último año, me encuentro bien, estoy disfrutando más, me veo competitivo y con motivación de subir en el ranking”, explicó.

“Si soy sincero, no sabía que recuperaba el número uno, me lo han dicho. El año pasado sí me hizo ilusión terminar como número uno”, dijo el español, quien jugará su primer partido desde el Abierto de Australia pasado, donde se retiró en Cuartos de Final; en Acapulco iba a reaparecer, pero se resintió de su lesión y se marchó antes del debut.

EL DATO

Práctica completa

Rafa Nadal completó en la tarde de este lunes su primer entrenamiento en la pista de la plaza de toros de Valencia, donde a partir del viernes se disputará la eliminatoria de Cuartos de Final del Grupo Mundial de Copa Davis entre España y Alemania.

Sloane Stephens se mete al Top 10

La tenista estadounidense Sloane Stephens se proclamó campeona del Abierto de Miami y este resultado tuvo repercusiones en el ranking de la Asociación Femenil de Tenis (WTA), debido a que se presentaron algunas modificaciones.

La parte alta y media de la tabla se mantuvo intacta, pero los últimos puestos fueron los que se vieron afectados debido al ascenso de Stephens, quien subió tres lugares y se colocó en el noveno puesto.

En cuanto a puntos la disputa por el tercer lugar comienza a apretarse, ya que la española Garbiñe Muguruza tiene cinco mil 970 unidades, pero le sigue de cerca la ucraniana Elina Svitolina con cinco mil 630 puntos y la letona Jelena Ostapenko con cinco mil 611.

Por su parte, la rumana Simona Halep y la danesa Caroline Wozniacki siguen conservando el primer y segundo puestos con ocho mil 140 puntos y seis mil 790, respectivamente.