Nadal avanza sin contratiempos

El español Rafael Nadal, número dos del mundo, avanzó a la Segunda Ronda del Abierto de Estados Unidos sin inconvenientes, al imponerse en sets corridos al australiano John Millman.

El mallorquín de 33 años debutó en el último Grand Slam del año con un triunfo de 6-3, 6-2 y 6-2, que selló en poco más de dos horas.

En su siguiente compromiso, enfrentará al australiano Thanasi Kokkinakis en la segunda ronda.

“Es muy especial volver, estoy muy emocionado”, dijo Rafa, quien vestía de púrpura. “Vine a jugar con mucho respeto, creo que fue una victoria sólida (...), estoy contento”.

Millman, a quien Nadal ya había vencido en Wimbledon en 2018, trató de poner resistencia al inicio con un punto de quiebre en el primer game.

Pero eso duró poco, no sólo no se quedó con el game, sino que lo entregó en el cuarto parcial ante un Nadal que no tuvo compasión y lo desgastó con un juego profundo y muy preciso que lo tuvo corriendo de un lado a otro, tratando hasta lo imposible por llegarle a esas bolas que caían en el vértice de la cancha.

El resultado confirma lo que había dicho Nadal: que llega en buena forma, después que decidiera saltarse el Masters 1000 de Cincinnati, como precaución para el US Open, que ya ganó tres veces.

Hace un año, Nadal abandonó este torneo en la Semifinal ante el argentino Juan Martín del Potro debido a problemas en la rodilla derecha.

Fue el inicio de una cadena de lesiones que le hicieron la vida a cuadros, pero que dice está superada.

En contraparte, dos jugadores que están en el Top-10 y se les considera como posibles futuros campeones, cayeron a las primeras de cambio: Dominic Thiem (4to cabeza de serie) y Stefanos Tsitsipas (8vo). También se despidió el español Roberto Bautista Agut (10mo), reciente semifinalista en Wimbledon.

Cori Gauff logra remontada

Cori Gauff sufrió, pero superó la primera ronda. AFP

Cori Gauff no ha tardado nada en convertirse en una especialista en remontadas.

A sus precoces 15 años, no hay margen en contra que le asuste. Lo confirmó en su debut en un Abierto de Estados Unidos ayer, de manera idéntica a lo que hizo en Wimbledon el mes pasado.

Con sus padres saltando emocionados en sus asientos de primera fila y un ruidoso público local respaldándole en el Estadio Louis Armstrong, Gauff quedó perdiendo por un set y un quiebre, y otra vez rompimiento abajo en el tercer set, antes de derrotar 3-6, 6-2 y 6-4 a la rusa Anastasia Potapova.

Fue un agitado segundo día en el último Grand Slam del año, ya que la campeona defensora, Naomi Osaka, sufrió para salir adelante por 6-4, 6-7 (5) y 6-2 ante Anna Blinkova.

AP