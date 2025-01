NFL: Tucker niega acusaciones de acoso sexual

Justin Tucker, pateador campeón en el Super Bowl XLVII con los Ravens de Baltimore, afirmó que son falsas las acusaciones sobre acoso sexual que reportaron seis masajistas de cuatro spas y centros de bienestar de alto nivel que ayer hizo públicas el periódico The Baltimore Banner.

“Las acusaciones que se hacen en el artículo de The Baltimore Banner sobre mí son inequívocamente falsas. A lo largo de mi carrera siempre he buscado comportarme con el máximo profesionalismo. Nunca antes me han acusado de mala conducta y nunca me han acusado de actuar de manera inapropiada frente a una masajista o durante una sesión de terapia de masajes”, escribió el jugador en un comunicado.

Tucker fue señalado según el artículo de dicho portal por seis masajistas que relataron sus experiencias ocurridas entre el 2012 y el 2016. Las mujeres solicitaron proteger su identidad por temor a represalias.

“Cuando me enteré de que el periódico estaba escribiendo este artículo se negaron a revelar todas las acusaciones que planeaban hacer en mi contra. Fue hasta que contraté al principal despacho de abogados de difamación de Estados Unidos cuando finalmente revelaron lo que planeaban escribir”, agregó el pateador de 35 años.

Tucker, quien desde 2021 posee el récord del gol de campo más largo de la NFL, con 66 yardas de distancia, puntualizó que estos dichos lastiman su imagen y a su familia.

“Apoyo un proceso que permita que las denuncias se investiguen adecuadamente, pero por el bien de mi imagen y el de mi familia no puedo permitir que las denuncias falsas queden sin cuestionarse. Estas acusaciones son falsas e increíblemente hirientes tanto para mí como, lo que es más importante, para mi familia”, concluyó.