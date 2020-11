NFL: Pittsburgh se juega el invicto ante sus acérrimos rivales

Los Steelers de Pittsburgh llegan a la octava semana como el último equipo con paso perfecto en la actual temporada. Justo lo que necesitaba una de las rivalidades más intensas de la NFL: un incentivo adicional.

Desde que Baltimore (5-1) ingresó a la Liga en 1996, los Ravens y Steelers se han enfrentado 48 veces en la campaña regular, y Pittsburgh (6-0) lidera la serie 25-23. Parejo, ¿no? Es lo menos que se puede esperar de estos dos equipos.

No hay mejor ejemplo que el hecho de que 18 de sus últimos 24 enfrentamientos en la temporada regular desde 2008 (75%) se han decidido por siete puntos o menos, incluyendo 14, 58%, por tres puntos o menos.

Este mediodía en Baltimore es lógico esperar más de lo mismo.

Los Ravens llegan al compromiso como el octavo mejor ataque con 29.8 puntos por encuentro esta temporada y 32.3 desde el inicio de la campaña 2019. De la mano del MVP vigente, Lamar Jackson, Baltimore presume a la mejor ofensiva terrestre (164.3 yardas) de toda la NFL.

Pero enfrente están unos Steelers que han dado un cambio radical desde 2019 gracias a la reaparición del veterano quarterback Ben Roethlisberger para darle al equipo un ataque a la altura de su feroz defensiva.

Pittsburgh llega al cotejo con la sexta mejor defensiva y la segunda contra la carrera (68.8 yardas) en la Liga.

La temporada pasada Baltimore dominó ambos encuentros aprovechando la ausencia de Roethlisberger, quien se perdió 14 compromisos por una lesión de codo. Sin embargo, el veterano tiene cuatro victorias en sus últimos cinco inicios ante los Ravens, aunque nunca se ha enfrentado a Jackson.

La Semana 8 comenzó el jueves por la noche, con la victoria de los Falcons de Atlanta, por 25-17 sobre los Panthers de Carolina, que los habían vencido en su primer enfrentamiento de la campaña apenas en la Semana 5.

HOY EN TV

La agenda de la Semana 8

Steelers vs. Ravens 12:00 hrs FS1

Raiders vs. Browns 12:00 hrs FS2

Patriots vs. Bills 12:00 hrs Afizzionados

Chargers vs. Broncos 15:05 hrs FS1

Saints vs. Bears 15:25 hrs FS2

49ers vs. Seahawks 15:25 hrs Canal 9

Cowboys vs. Eagles 19:20 hrs ESPN

