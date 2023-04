Bryce Young, C.J. Stroud y Anthony Richardson figuraron entre las primeras cuatro selecciones de ayer. El resultado no fue sorpresivo en una liga donde los equipos saben que encontrar un quarterback emblemático de la franquicia constituye el camino más rápido hacia el éxito.

Los Panthers de Carolina reclutaron a Young, el esbelto y dinámico quarterback de Alabama, con la primera selección.

Carolina eligió a Young, ganador del Trofeo Heisman de 2021, por encima de C.J. Stroud, de Ohio State; Anthony Richardson, de Florida, y Will Levis, de Kentucky. El nuevo entrenador Frank Reich dijo al comienzo de la semana que la organización había alcanzado un consenso el lunes, luego de varias semanas de deliberación.

De todos modos, Stroud no tuvo que esperar mucho. Como la segunda selección general, aterrizó en los Texans de Houston.

Richardson fue elegido en el cuarto turno, para llegar a los Colts de Indianápolis, quienes por sexta campaña consecutiva tendrán a un nuevo quarterback titular.

Young es considerado un buen armador de jugadas que constituye una amenaza doble, con un gran brazo y una gran velocidad. Ha mostrado astucia y buenos valores intangibles, incluido liderazgo y ética de trabajo. La principal preocupación es su tamaño.

“Confío en mis capacidades”, dijo Young el miércoles. “No sé cómo jugar de otra forma. He tenido este tamaño en relación con la demás gente durante toda mi vida. Me concentro en lo que puedo controlar y no puedo crecer. Eso no entra en esta categoría. No puedo volverme más alto. Me enfoco en mí mismo”.

El Top-10 del Draft 2023

Bryce Young (QB-Panthers) C.J. Stroud (QB-Texans) Will Anderson (LB-Texans) Anthony Richardson (QB-Colts) Devon Witherspoon (CB-Seahawks) Paris Johnson (T-Cardinals) Tyree Wilson (DE-Raiders) Bijan Robinson (RB-Falcons) Jalen Carter (DT-Eagles) Darnell Wright (T-Bears)