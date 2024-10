La estrella de Los Angeles Clippers, Kawhi Leonard, estaría fuera de las canchas por tiempo indefinido, y se perderá el inicio de la temporada regular de la NBA, según lo reportado por ESPN. El jugador norteamericano actualmente se encuentra en rehabilitación por una grave inflamación de su rodilla derecha.

Leonard ya se perdió toda la pretemporada con los Clippers, y no ha participado en ninguna actividad dentro de la duela con el equipo de Los Ángeles. La franquicia busca ser cautelosa para garantizar el estado físico de su estrella a largo plazo.

“No ha sido parte de lo que hemos estado haciendo a diario. Sé que la directriz de la compañía ha sido que vamos a ser pacientes con él. Así que está haciendo todo lo que puede para rehabilitarse y fortalecer esa rodilla por su cuenta con nuestro personal médico ”, comentó el entrenador asistente de los Clippers, Brian Shaw.

Esta lesión se remonta a la temporada pasada, en la cual Leonard ya se había perdido los últimos ochos juegos de la temporada regular y se mostró en un muy mal estado de salud en los dos juegos de postemporada en donde participó frente a los Dallas Mavericks.

El mes pasado, Leonard había expresado su deseo por no perderse partidos esta temporada, pero destacó que su cuerpo ya ha sufrido múltiples lesiones en el pasado.

“Se trata más de escuchar a los médicos y ver qué puedo hacer para prevenir lo que he estado haciendo porque he estado haciendo mucho, muchas cosas que probablemente me han llevado a donde estoy ahora”, expresó Kawhi Leonard.

Los Clippers iniciarán la temporada regular el próximo 23 de octubre frente a los Phoenix Suns, en el que será el primer partido oficial disputado en el Intuit Dome, la nueva casa de el equipo angelino.

MBV