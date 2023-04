Las mejores semanas de la NBA están por comenzar luego de que se jugaran la mayoría de los duelos en Play-In, restando los partidos entre Timberwolves vs Thunder y Miami vs Chicago, mismos que una vez se conozcan a los ganadores, se podrá dar inicio a los playoffs de la temporada 2022/2023.

Tanto Nuggets como Milwaukee son los dos conjuntos que están a la espera de rival, pues todos los demás enfrentamientos ya están listos para jugarse y dar comienzo a la ansiada postemporada que los amantes del baloncesto esperan durante toda la campaña. El ganador del Heat vs Bulls se enfrentará a Bucks; mientras que del duelo de Minessota y Oklahoma saldrá el equipo que se medirá ante Denver. Dichos encuentros se juegan el día de hoy a las 5:00 pm y 7:30 pm, respectivamente.

Conferencia Oeste

Los combates que ya se encuentran definidos en la Conferencia Oeste son los siguientes:

Philadelphia 76ers vs Brooklyn Nets (15 de abril / 11:00 hrs). Los 76ers al quedar en tercer lugar, es preferido para seguir en playoffs con Joel Embiid siendo el jugador que más puntos anota por juego y James Harden, el mejor asistidor de la temporada. Para Brooklyn, Nic Claxton es el jugador con mejores números para el conjunto.

Sacramento Kings vs Golden State Warriors (15 de abril / 18:30 hrs). Queda de más decir que los actuales campeones son los favoritos para conseguir el pase a la siguiente ronda, con dos de los mejores anotadores de tres puntos Klay Thompson y Stephen Curry. Sin embargo, Kings cuenta con el líder en rebotes de la temporada, Domantas Sabonis.

Boston Celtics vs Atlanta Hawks (15 de abril / 13:30 hrs). Luego de que Atlanta se clasificara en repechaje, los Celtics son amplios favoritos en esta llave. Jayson Tatum es el hombre a seguir al contar con más puntos; de lado de Hawks es Trae Young.

Conferencia Este

Para la Conferencia Este los partidos que se encuentran ya programados son:

Cleveland Cavaliers vs New York Knicks (15 de abril / 16:00 hrs). Al cerrar mejor posicionado, Cleveland destaca para continuar su camino y dejar atrás a New York, con Donovan Mitchell quien es el mejor anotador del equipo. Mientras que en Knicks, recae la esperanza en Jalen Brunson para hacer un buen papel.

Phoenix Suns vs L.A. Clippers (16 de abril / 18:00 hrs). Este duelo es uno de los más interesantes en los playoffs, siendo Suns el favorito de esta llave al ser liderado por Kevin Durant. De lado de Clippers, Kawhi Leonard es el hombre que podría poner en aprietos al rival. Además que al duelo en específico entre estos dos jugadores también hay que ponerle atención.

Memphis Grizzlies vs L.A. Lakers (16 de abril / 13:00 hrs). En uno de los duelos más parejos son los Grizzlies quienes ligeramente se postulan como favoritos a clasificarse al contar con Jaren Jackson Jr quien es el mejor hombre en bloqueos de este 2023. No obstante, se enfrentan a los históricos LeBron James y Anthony Davis por lado de los Lakers, los cuales no serán nada fácil de vencer.

¿Dónde podré ver los juegos de playoffs de la NBA?

Los partidos de playoffs los podrás seguir a través de los sistemas de streaming de NBA Pass y Star+.

