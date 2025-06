Mundial de Clubes 2025: ¿Qué partidos van por TV abierta hoy 17 de junio?

El Mundial de Clubes de la FIFA 2025 comenzó desde el pasado sábado 14 de junio. Fueron el Inter Miami y el Al-Ahly los equipos que inauguraron el torneo de la FIFA, sin embargo, no cumplieron con las expectativas al terminar empatando (0-0).

El conjunto estadounidense y el egipcio no se hicieron daño y dividieron puntos en el primer partido del certamen, correspondiente al Grupo A. Sin embargo, los goles que no aparecieron en dicho encuentro no hicieron tanta falta porque en los siguientes dos compromisos se marcaron 14 anotaciones.

El Bayer de Múnich le pasó por encima (10-0) al Auckland City y el Paris Saint-Germain hizo lo propio (4-0) con el Atlético de Madrid. Por tal motivo, el Mundial de Clubes 2025 comenzó lento, pero los motores se fueron calentando rápidamente.

Lista de partidos por TV abierta hoy 17 de junio

FIFA Copa Mundial de Clubes 16:00 Ulsan Huyndai Mamelodi Sundowns DAZN 19:00 Monterrey Inter Milán Canal 5

Tomando a consideración la lista, el único partido que se transmitirá vía TV abierta será Monterrey contra Inter Milán.

