El arquero Guillermo Ochoa se puso otra vez la capa de héroe al detenerle un penal a Robert Lewandowski y México rescató un empate 0-0 ante Polonia en su debut en el Mundial de Qatar.

Ochoa, en su quinta Copa del Mundo, desvió el tiro al astro del Barcelona a los 56 minutos y rescató un valioso punto para el Tri, que no ha perdido en un estreno mundialista desde los años 90.

Y todo fue gracias al arquero de 37 años, el mismo que en Brasil 2014 fue sensación global con una actuación de seis atajadas, todas de antología, ante el seleccionado anfitrión.

Sin contar tandas de penal, Ochoa se convirtió en el primer portero mexicano en detener un disparo desde los once pasos en mundiales desde 1930.

“Cuando necesitamos a ‘Memo’ siempre aparece, ya sea en Selección o en América. Estamos agradecidos con él”, dijo el zaguero Jorge Sánchez.

“Fue el héroe. Si no ataja el penal, nos vamos un gol abajo y quizá ahora no estaríamos tranquilos”, agregó.

México no cae en su primer desafío de un Mundial desde Estados Unidos 1994, cuando fue superado 1-0 por Noruega.

Desde entonces, el Tri se ha clasificado ininterrumpidamente a los octavos de final en todos los mundiales, algo que sólo Brasil ha logrado.

El sábado, México, escolta de Arabia en el Grupo C con un punto, se medirá ante Argentina, en un duelo de vida o muerte.

La portería se le hizo pequeña al delantero del Barcelona y la figura de Memo se magnificó al minuto 58. IMAGO7/I. Arroyo

Atajada de un punto

Díganle “Don Memo”, “Ministro de Defensa” o como quieran. El arquero tapatío Francisco Guillermo Ochoa Magaña, el héroe sin capa que desde el Mundial de Brasil 2014 salvó al Tricolor de una derrota con grandes atajadas, ahora se engrandece con un penal detenido en Qatar 2022 para darle a México su primer punto del certamen con el empate sin goles ante Polonia.

Lo hecho por el cancerbero tapatío no es poca cosa. Se plantó en el paredón de fusilamiento frente a un gran artillero como lo es Robert Lewandowski, sin embargo, la portería se le hizo pequeña al delantero del Barcelona y la figura de Memo se magnificó al minuto 58’, haciendo que todo el Estadio 974 estallara en locura.

Tuvieron que pasar 92 años para que un portero mexicano atajara un penal en un juego de un Mundial, ya que el último había sido Óscar Bonfiglio en 1930 ante Argentina; ahora Guillermo Ochoa se lo hace a Polonia después de cinco penales mundialistas en contra sin que cualquier arquero pudiera atajar a lo largo de la historia.

Y aunque no sea una especialidad marcada del arquero Ochoa, cuando ataja penales se obtienen buenos resultados. La última vez que el mexicano lo consiguió con la sudadera del Tricolor fue en la Copa Confederaciones de Rusia en 2017 ante el portugués André Silva. Sin embargo, a nivel de clubes, lo hizo en un partido del Apertura 2022 ante Juárez.

En total, Guillermo Ochoa ha atajado 15 de los 75 penales en contra en su carrera con un 18% de efectividad atajando desde los 11 pasos, una cifra que no puede presumir mucho, pero en esta ocasión se vistió de héroe y atajó un importantísimo penal para él, para México y para su carrera.

Ahora, el Tricolor, con este empate que tuvo un sabor agridulce ante los polacos, suma su primer punto en el Grupo C de la Copa del Mundo, el cual es liderado por la sorprendente Arabia Saudita que derrotó a Argentina, equipo contra el que México se medirá el próximo sábado.

Las claves del juego

Por el DT Eduardo Macías

MARCAN DIFERENCIA

Guillermo Ochoa. El Memo Ochoa de los Mundiales hizo su gran aparición en Qatar, atajando un penal al 56’ a Robert Lewandowski y conservando su arco imbatido.

Hirving Lozano. Si bien el “Chucky” no logró hacerse presente en el marcador, no sólo puso en serios problemas a la zaga polaca con su velocidad en el mano a mano, sino que fue un elemento clave en la fase defensiva de México para recuperar la pelota.

LA SORPRESA

Luis Chávez. El mediocampista de Pachuca marcó el ritmo de juego mexicano con su gran técnica individual en su primer partido en una Copa del Mundo.

LA JUGADA DEL PARTIDO

El penal errado por Robert Lewandowski ante Guillermo Ochoa; México tomó más confianza tras el atajadón del portero Tricolor, pero no logró liquidar el partido.

POR MEJORAR

Edson Álvarez. Erró pases en la salida del juego mexicano que comprometieron a la defensa azteca, por fortuna para el Tri, Polonia fue imprecisa en su definición ante el arco rival.

LA VOZ DEL EXPERTO

En la visión de José Luis “Güero” Real

Siempre quedará la espinita de haber podido ganar, porque lo que hizo México fue para que se hubiera ganado. Yo observé en México uno de los pocos muy buenos partidos que se han jugado en la era Martino, pero si no ganas, aún jugando, muy bien está complicado.

Por ejemplo, en la disputa del mano a mano se ganaron muchísimos balones, cosa que normalmente es al contrario cuando vamos a los Mundiales. Se ganaron muchos rechaces, muchas pelotas divididas. Se jugó con calidad y el equipo tuvo una muy buena circulación, una muy buena posesión.

Me gustó mucho el equipo mexicano, lógicamente a destacar el penal que paró Memo Ochoa, la falla del penalti ocasionado por Héctor Moreno, pero incluso me gustaron los cambios, la idea y su propuesta con Carlos Rodríguez para darle más frescura al medio campo al final del partido. Antuna entró por Alexis, pero desafortunadamente para lo que lo metieron no lo consiguió, era meterse al área y siempre centró. Sin embargo es uno de los mejores partidos de Martino. Me gustó México, la verdad.

Frente a Argentina, México tendrá el factor anímico de su lado, debido a que los sudamericanos cayeron contra Arabia Saudita, sin embargo, creo que el Tri terminará por empatar en ese duelo.