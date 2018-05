Mujeres iraníes se disfrazan de hombres para ver partido de futbol

Una imagen de mujeres iraníes disfrazadas de hombres en un estadio de futbol ha capturado la atención de las redes sociales.

La fotografía muestra a un grupo de mujeres con ropa del club Persépolis y barbas postizas en el estadio Azadi durante el partido entre ese equipo y el club Sepidrood, según reportes de la BBC.

Aunque no está explícitamente prohibido que las mujeres asistan a juegos de futbol, es poco común verlas en los estadios, pues frecuentemente se les niega el ingreso, y mujeres han sido castigadas en el pasado por asistir a eventos deportivos.

Al ser entrevistada, una de las mujeres en la fotografía refirió que era la tercera vez que entraba al estadio. "Busco en Google diferentes tutoriales de maquillaje y encuentro nueva manera de aplicarlos para ir al estadio", dijo.

La aficionada dijo no tener miedo de ser detenida.

"¿Por qué debería tener miedo? Nosotras mujeres no cometemos ningún crimen yendo a los estadios. La ley no ha definido la presencia de las mujeres en los estadios como un crimen. Claro, han detenido a algunas mujeres, que han dado una promesa escrita en la que se comprometen a no volver ahí (a los estadios)".

Otra de las mujeres fotografiadas, entrevistada por el diario Khabar Varzeshi, reveló que ella y sus amigas pasaron los filtros de seguridad en el estadio, pero una vez en las gradas, los otros seguidores detectaron el disfraz y las felicitaron por su valentía.

"Vinieron y se tomaron selfis con nosotros, alabándonos por asistir. Otra cosa interesante es que todos aquellos que se dieron cuenta que éramos mujeres no gritaron nada grosero durante el partido".

"Hacemos esto para decirle a las autoridades que si no nos dejan entrar, vamos a seguir yendo, con o sin barbas (postizas)", añadió.

RR