Tras la victoria sobre el Atlético de San Luis, Martín Demichelis, estratega de Rayados, se dijo privilegiado por haber conseguido clasificarse a esta instancia, luego de que varios estrategas no hayan conseguido el objetivo. Además, reconoció haberse sentido bien representado por la manera en que los jugadores consumaron la victoria.

“Cuando llegué dije que veníamos muy ilusionados, con el respeto que merece la palabra, porque conocíamos y éramos conscientes de que Rayados es un club que busca protagonismo, pero el fútbol no es fácil y que tantísimos grandes entrenadores hayan pasado y lastimosamente hayan terminado, a lo mejor en una semifinal o en cuartos de final, no necesariamente significa que hayan hecho las cosas mal”.

“El fútbol no siempre te premia el esfuerzo, somos unos privilegiados los que hemos llegado hace poquito al agarrar un equipo y poder ayudar, contribuir para que la institución rompiera esa racha de semifinales perdidas acá en casa para poder llegar a una nueva final. Me sentí muy representado por el equipo, por los jugadores, porque no solo ganamos, sino la forma creo que es por donde queremos ir y seguramente es el camino que prefiere ver el hincha”, expresó Demichelis.

Martín Demichelis llegó al Monterrey como un salvador en medio de una crisis. Se hizo cargo del equipo a partir de agosto del presente año y le bastó menos de un torneo completo para llevar a los Rayados a disputar su primera final en cinco años.