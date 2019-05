Mónaco: otra carrera qué dominar

Cinco carreras, cinco dobletes. La pareja de Mercedes formada por Lewis Hamilton y Valtteri Bottas domina con gran autoridad la Fórmula Uno. ¿Extenderán su paseo triunfal en el prestigioso Gran Premio de Mónaco? El fin de semana estará marcado por el recuerdo de la leyenda Niki Lauda, fallecido el lunes.

“No estaría en este equipo si no fuera por él. Mi amigo, me cuesta pensar que te has ido. Nuestras conversaciones, nuestras risas, abrazos tras ganar las carreras, lo voy a echar de menos”, señaló Hamilton sobre el tres veces campeón del mundo austriaco, que se fue a los 70 años.

Lauda ocupaba desde 2012 el puesto de presidente no ejecutivo de Mercedes y fue clave para que Hamilton abandonara McLaren y fichara por la marca alemana, con la que ha ganado cuatro Mundiales.

Tras la nueva demostración de las Flechas de Plata en Barcelona hace dos semanas, la tarea parece más difícil para Sebastian Vettel y Charles Leclerc (quie correrá en casa), la dupla de Ferrari, y Max Verstappen, con su Red Bull.

Mercedes ya tiene 96 puntos de ventaja en el campeonato de constructores; y Hamilton 46 con Verstappen, tercero, y 48 con Vettel, cuarto. Sólo su compañero Bottas sigue el paso, a siete unidades.

Todavía quedan 16 carreras por disputarse, pero a menos que se produzca una remontada espectacular, la emoción parece otra vez muerta antes de tiempo.

Si los ensayos de pretemporada habían dejado entrever cambios en Ferrari, su comienzo de temporada ha sido malo y sus pilotos ni siquiera subieron al podio en Barcelona, con Verstappen acompañando a Hamilton y Bottas.

“La temporada es todavía larga y nuestro enfoque es nunca renunciar”, señaló el patrón de la escudería italiana, Mattia Binotto, tras el Gran Premio de España.

El Gran Premio de Mónaco será una carrera de 78 vueltas a lo largo del trazado callejero de 3.337 kilómetros de longitud.

Ana Gabriela Guevara deja todo en mano de IP

Es casi un hecho que México saldrá del circuito de la F1. MEXSPORT

Con la inminente salida del Gran Premio de México del serial de la Fórmula Uno para el año entrante, por no firmar el contrato de extensión, Ana Gabriela Guevara dijo que, si la iniciativa privada quiere hacer el evento, está en todo su derecho de hacerlo, pero dejó en claro que el gobierno no participará.

“Uno de los motivos que llevaron al presidente a terminarlo (el Gran Premio de México) fue que no están cuantificadas en la realidad las ganancias que se dicen que generaría el evento, Además de que el dinero que tendría que aportar el gobierno pudiera ser utilizado de mejor manera en beneficio del país”.

