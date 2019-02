Miguel Layún responde a críticas en redes

Luego del triunfo de Monterrey ante Monarcas el viernes pasado, en el juego correspondiente a la Jornada 7 del Clausura 2019, Miguel Layún fue criticado en redes sociales por varios aficionados que consideraron que el futbolista fue el culpable de la segunda anotación del Morelia.

A través de su cuenta de Twitter, el zaguero explicó la situación tras el segundo gol con el siguiente mensaje.

“Para quienes saben de futbol, lo primero es que no ataquen directo tu portería, si quedas abierto, es un 2 vs. 1 contra el central, así que primero hay que hacer cobertura y cerrar a quien viene solo conduciendo el balón. No es culpa de nadie, aprovecharon bien el espacio”, publicó Layún.

Para quienes saben de fútbol, lo primero es que no ataquen directo tu portería, si quedas abierto, es un 2 vs 1 contra el central, así que primero hay que hacer cobertura y cerrar a quien viene solo conduciendo el balón!! No es culpa de nadie, aprovecharon bien el espacio!! �� https://t.co/hjeaEMu859 — Miguel Layun (@Miguel_layun) 16 de febrero de 2019

Las opiniones estuvieron muy divididas entre los aficionados, pues unos lo defendían mientras otros mencionaron algunas jugadas similares a las del juego ante Monarcas.

A pesar de la polémica, Rayados venció 3-2 al Morelia y se mantiene en la cima de la tabla general con 17 unidades.