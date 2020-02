Mi padre cumplió muchos sueños: Amaury Vergara

El Congreso del Estado de Jalisco, le hizo un homenaje post mortem al empresario Jorge Vergara, quien falleció el 15 de noviembre del año pasado y fue dueño del Guadalajara, adquiriendo al equipo en el 2002.

Su hijo Amaury Vergara tomó la administración de Chivas y de las demás empresas que tenía el empresario. Amaury estuvo en el Palacio Legislativo y se dijo orgulloso de ver la forma en la cual quieren a su padre.

“No perdimos nada, ganamos mucho, curiosamente la vida te quita gente, pero así es. Mi padre cumplió muchos sueños y es difícil decirlo, pero estamos ganando mucho, mucha gente ahora que no esta físicamente, esta reconociendo lo que él hizo y eso está haciendo que estos valores se graben con letras de oro”.

"Más que para mí el reconocimiento es para todos los jaliscienses", dice Amaury Vergara al salir del Palacio Legislativo donde el Congreso del Estado de Jalisco rindió homenaje post mortem a Jorge Vergara pic.twitter.com/QFdRatL03G — Ernesto Lopez Mota (@elopezmota) February 12, 2020

Amaury señaló que busca, apoyado en muchas personas, continuar su legado, porque hay mucho por hacer y caminan de acuerdo a como él lo hubiera hecho en todos los aspectos.

“Mi padre tocó tantas vidas, que llenar sus zapatos lo vamos hacer muchas personas, toda la gente que tocó, que cambió su vida, me van a acompañar en esta búsqueda de continuar su legado y esos zapatos van a ser llenados por mucha gente junto conmigo y mi familia”.

La foto del recuerdo de los diputados de Jalisco con Amaury Vergara pic.twitter.com/r8uddWj6Tl — Ernesto Lopez Mota (@elopezmota) February 12, 2020

El hijo de Jorge se dijo motivado para alcanzar los sueños que quedaron ahí, para lo cual trabajan de manera incesante día a día y descartó que sea un peso grande el que esté cargando, al tiempo que refirió, busca que Chivas le haga honores ganando y en eso están.

“Mas que sentir una presión, es una inspiración y un empuje, no solo para mí, si no para toda la organización, todo el grupo, los directores, pedí que me acompañaran los directores de Chivas y Omnilife con una simple razón, para que vean el compromiso y la responsabilidad que tenemos hacía muchísima gente y que se inspiraran y me acompañaran en esta búsqueda para continuar con el legado de mi padre”.

