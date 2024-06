Sergio “Checo” Pérez recientemente renovó su contrato con Red Bull y, al mismo tiempo, no ha tenido las mejores actuaciones en las últimas carreras de la Temporada 2024 de la Fórmula 1. Desde el Gran Premio de China, Pérez no ha logrado volver a subir al podio, lo que ha generado preocupación entre sus seguidores.

En este contexto, Mhoni Vidente llamó la atención con una predicción sobre el futuro del piloto mexicano. La cubana comentó sobre la renovación por dos años que firmó Pérez la semana pasada, la cual, según ella, se logró gracias a los patrocinadores que respaldan al tapatío.

“Él (Checo Pérez) es muy buen piloto, el dueño de Red Bull no lo quería, pero Checo Pérez le dijo, me llevo mis 11 millones de dólares en patrocinios si no me das la renovación de contrato. Los patrocinadores son mexicanos y están apoyando al talento mexicano".

Finalmente, Mhoni Vidente compartió su predicción sobre el desempeño de Pérez en el Gran Premio de España, que se correrá el fin de semana del 23 de junio. La vidente pronostica un gran éxito para el mexicano en esta carrera.

“Ya se le alumbra otra cosa a Checo, que ahora (Gran Premio de España) va a subir al podio como primer lugar".

SV