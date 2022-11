El empate entre la Selección Mexicana a cero goles contra Polonia en el Mundial de Qatar 2022 deja con opiniones encontradas a los aficionados tapatíos que observaron el encuentro en un restaurante del Centro Histórico.

Jordán Espinoza señaló que el resultado es bueno, porque no se perdió, y que ahora el Grupo B, en el que se encuentra el Tri, será emocionante y a la vez complicado.

“Como aficionado al futbol, muy divertido todo este grupo, igual como mexicano, con un poco de miedo, muy peleado hasta el final. Argentina complicado y Arabia Saudita no será tan fácil. Es bueno el empate porque por lo menos no se perdió, un punto es más que bueno, este era un partido que se tenía que ganar”, comentó.

Por su parte, Juan fue muy optimista al considerar que el es un buen resultado, ya que se esperaba poco de la Selección Nacional.

“Me pareció muy bueno, se esperaba menos de la Selección Mexicana, pero creo que como mexicanos estaremos contentos. Lo veo complicado lo que serán los próximos partidos y que ojalá que puedan ganar los juegos restantes, con el resultado que tuvo Argentina, ahora México tiene la posibilidad de ganar”, sentenció.

Enoc, quien estaba con familia y amigos en un restaurante en el primer cuadro de la ciudad, considera que el empate a cero deja un sabor amargo, también piensa que le faltó más profundidad a la ofensiva al cuadro Azteca.

“Bueno en otras condiciones, pero ganó Arabia Saudita, entonces nos deja con sabor amargo, no se juega bien, no hubo acciones concretas al arco y faltó profundidad, nos deja insatisfecho para ser el primer partido. Falta alguien que desequilibre arriba, no lo tenemos arriba”, manifestó.

GC