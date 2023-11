A pesar del triunfo que llevó a la Selección Mexicana a obtener su pase para clasificarse a la Copa América 2024, el equipo se vio evidenciado ante la falta de claridad para concretar jugadas de peligro y poder superar a un rival que supo jugar, por momentos, con la desesperación mexicana.

Aunado a eso, la ingrata sensación de que esta victoria se vio beneficiada por el tema arbitral, permite creer que México quedó a deber, así opina Eduardo De La Torre, ex jugador y entrenador mexicano.

“Este partido en el Azteca tenía su grado de complejidad por la necesidad de México, además de la comodidad en la que estaba Honduras donde sólo tenía que esperar, aguantar, no interesarle atacar. Lo que más me sorprendió es que, quizá las dos jugadas más claras, las tienen ellos”, comentó de la Torre.

“México, lo más sobresaliente que tuvo fueron los 10 minutos finales del partido donde, a base de encimar, insistir y de no darse por vencido, logró la anotación. Al final, por cómo se dio la victoria, es un papelón porque queda la sensación de que México es beneficiado por el arbitraje y esa es la amargura, porque también se puede sentir que Jimmy y su equipo no dieron un paso adelante ni fueron mejores que su rival”, agregó Yayo.

Asimismo, analizó las carencias que el Tri tiene en su planteamiento de juego, donde se prioriza mandar centros de manera excesiva, los cuales no pueden ser aprovechados; además, señaló la debilidad en la zona defensiva del equipo.

“Creo que México tiene un defecto muy grande en el exceso de centros, porque este conjunto no es rematador y no hay jugadores que lleguen de manera oportuna al área rival para que aprovechen dichos centros”, dijo.

“Los dos centrales mexicanos, tanto en el duelo de ida como en el de hoy, demostraron ciertas falencias en cuanto a la velocidad, manos a manos, en su coordinación, cosa que no había sucedido en anteriores juegos”, añadió.

Por último, luego de que Julián Quiñones fuera la gran novedad de cara a los compromisos contra Honduras, destacó que se generó una expectativa innecesaria sobre él, por lo que las críticas pueden llegar a ser un tanto injustas.

“La expectativa con Quiñones, para mí, rebasó toda cordura. Se hizo una campaña en la cual lo situaban como una pieza fundamental que iba a lograr hacer funcionar al sistema ofensivo de México. Julián es un jugador para llevar peligro, pero no para crearlo. Al final, él no es tal cual el goleador y ya lo dijo Lozano, no está peleando como para ser el centro delantero”, concluyó Yayo.

CT