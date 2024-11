Sin señalar a nadie, pero con la puntualización de que César Montes, Jorge Sánchez y Guillermo Ochoa tuvieron mucho que ver en la derrota de México a manos de Honduras por 2-0, el director técnico de México, Javier “Vasco” Aguirre se echó la culpa, diciendo que él es el real responsable del descalabro en San Pedro Sula.

“No soy de señalar a nadie, el principal responsable de la derrota soy yo y bueno intentaremos ser más efectivos que lo que estuvimos hoy en el área porque tuvimos un par de ocasiones, tampoco creo que lo hicimos un partido muy intenso, muy trabado con pocas llegadas de ambos equipos, ellos estuvieron acertados con las que hubo y nosotros no fuimos capaces”, indicó Javier Aguirre al finalizar el encuentro en Honduras.

El entrenador mexicano sabe que faltan 90 minutos en Toluca, en donde el Tricolor debe ganar y avanzar al Final Four de la Concacaf, sabiendo que lo que realmente importa es el resultado final, por eso minimiza un tanto el 2-0 en contra ante Honduras de este viernes.

“El objetivo es el resultado, pero fue un partido digno de México, yo eso es lo que creo. Si tú analizas todo el partido, fueron dos errores puntuales que nos condenaron, pero yo no creo que México no dio la cara, no creo que México se escondió, no creo que México se asustó. El resultado es lo que no me gusta”, añadió.

