México siempre nos mereció todo el respeto: Andersson

"México siempre nos mereció todo el respeto. Es un gran equipo, con muy buenos jugadores", indicó Andersson, que también admitió, al ser preguntado por Efe en su rueda de prensa previa al choque de este miércoles que lo sucedido ante Alemania el pasado sábado, en un partido que perdieron en el minuto 95 -tras un gol de Toni Kroos- les "hizo más fuertes".

"Entramos con buenas sensaciones al partido de mañana, porque contra Alemania demostramos que le aguantamos bien el partido, hasta los últimos segundos, a la campeona del mundo. Yo creo que todo lo que pasó nos hizo más fuertes", declaró Andersson.

"Tenemos más por ganar que por perder. Estamos ante una oportunidad y hay más que ganar. Mentalmente estamos fuertes y creemos en lo que hacemos", explicó el seleccionador sueco este martes en el Ekaterinburg Arena, escenario del partido contra el 'Tri'.

"México le hizo un gran partido a Alemania, pero nosotros ya les teníamos gran respeto antes de ese encuentro. Son rápidos y muy técnicos. Ya sabíamos que eran buenos antes del Mundial. Pero mañana será otro partido", comentó el técnico sueco, que recalcó que el choque contra el 'Tri' y las diferentes situaciones que pudieran derivar durante el mismo las analizarán más a fondo más tarde este jornada.

"Estamos enfocados en cosas positivas, no en lo negativo. Todo el mundo está preparado. Los que jugaron el sábado tuvieron dos días de descanso, en los que hicieron, a su ritmo, lo que consideraron conveniente", dijo.

"Cada cuál conoce mejor que nadie su propio organismo; todos han hecho un enfoque personal y todos están recuperados para el partido contra México", explicó el seleccionador sueco, que comentó la difícil situación por la que pasó su centrocampista Jimmy Durmaz, de raíces turcas, que causó la falta al borde del área sobre Timo Werner que precedió al golazo de Kroos, y que recibió numerosos insultos racistas en las redes sociales.

Como consecuencia de estos ataques, Durmaz no sólo recibió el apoyo de sus compañeros en las citadas redes, sino que la selección sueca emitió un comunicado oficial, rechazando los ataques recibidos por su jugador.

"Fue una situación muy turbulenta, sí; pero hicimos un comunicado conjunto de toda la selección. Jimmy ha estado muy arropado por todos sus compañeros y por nosotros; y creo que ya ha recuperado el equilibrio adecuado. Este incidente ha sido muy desafortunado, pero es muy importante que, ante las adversidades, todos hayamos estado juntos", comentó el seleccionador sueco, que admitió que no cree que vaya a hacer demasiados cambios en su alineación, que no quiso adelantar.

"Creo que hicimos dos buenos partidos, así que no creo que nadie se sorprenda si no hay demasiados cambios. Lo cual no quiere decir que haya muchos jugadores que están entrenando muy bien y que están llamando a la puerta", comentó Andersson, que explicó que si no llega a reaccionar ante la excesiva celebración de júbilo de Alemania tras marcar en el minuto 95, que consideró poco deportiva, "estaría emocionalmente muerto".

"Si no llego a responder es que estaría muerto desde el punto de vista emocional. Las conductas antideportivas y de menosprecio a un rival son inaceptables", recalcó el seleccionador sueco, que sobre el VAR, la nueva técnica de vídeoarbitraje ,opinó que es "positivo" pero que aún no queda claro en qué casos se usa y en cuáles no.

"Me sorprendió, por ejemplo, en nuestro partido contra Alemania (en una jugada en la que los suecos reclamaban penalti), cuando el arbitro decidió no usar esa herramienta. Quedan cosas por perfilar y espero que se tome la decisión correcta sobre cómo y cuándo usarlo; y en qué ocasiones no", apuntó Andersson este martes en Ekaterimburgo.