México se adueña del Medio Maratón Zapopan 

La edición número 35 del Medio Maratón Zapopan se pintó de verde, blanco y rojo con el triunfo de los representantes mexicanos tanto en la rama varonil como en la femenil.

El primero en cruzar la meta en esta carrera fue el mexiquense Iván Maya Estrada, fondista que logró una categórica victoria sobre los corredores africanos al poner tierra de por medio sobre ellos desde prácticamente la mitad de la justa.

A partir del kilómetro nueve el mexicano comenzó a tomar ventaja sobre el resto de los competidores, y ya en la recta final de la justa logró una superioridad cercana a los 100 metros por delante de su más cercano perseguidor, esto a pesar de su inexperiencia en esta ruta debido a que fue su primera vez en el 21K zapopano.

"Por el kilómetro ocho o nueve yo venía detrás del keniano, pero vi que empezó a bajar de ritmo y yo me sentía bien, entonces empecé a jalar. Yo no bajé y ahí fue donde se quedó. Es la primera vez que participó en esta ruta, está bastante buena y pesada", comentó el ganador del 21K.

Tiempos de los ganadores

Iván Maya: 1:06:14 Rodgers Ondati: 1:06:34 Eliud Kipkorir: 1:06:55

En lo que respecta a la rama femenil fue Isabel Oropeza quien logró la victoria, hecho con el que se confirmó el triunfo de México en esta carrera, donde se dieron cita cerca de 6 mil corredores.

"No es lo que planifiqué, mi objetivo era romper la marca del evento, siento que en la parte final se me fueron esos segundos, pero aún así estoy contenta con los resultados. El recorrido fue muy fuerte, bajadas y subidas muy duras. Ahora me estoy preparando para el Maratón de Hamburgo", comentó la fondista de Jalisco.

En la rama femenil Isabel Oropeza compartió el podio con Mayra Sánchez y su hermana Fanny Oropeza, y de esta forma es que los puestos de honor se quedaron en manos de las participantes nacionales.

Te puede interesar: León hunde más a los Camoteros

Tiempos de las ganadoras

Isabel Oropeza: 1:14:21 Mayra Sánchez: 1:14:59 Fanny Oropeza: 1:16:40

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *

OB