México le roba portero a Estados Unidos

Según información proveniente de la prensa de los Estados Unidos, el portero Sub 20, David Ochoa, ha pedido oficialmente a la FIFA su cambio de Federación futbolística, pues quiere dejar al combinado de las Barras y las Estrellas, y jugar para México.

Ochoa defendió al equipo estadounidense, durante varios años, llegando a ser portero titular del cuadro preolímpico, que disputó el pase para los Juegos de Tokio en Guadalajara, hace pocos meses; sin embargo, decidió cambiar de aires oficialmente.

Blanca Félix, baja mes y medio con Chivas Femenil

El guardameta juega en el Real Salt Lake de la MLS de manera regular, es hijo de mexicanos, aunque nacido en Oxnard, California, y no es la primera vez que da el salto entre una federación y otra. Siendo Sub 16 defendió los colores mexicanos en algunos torneos, para después irse a la Sub 23 estadounidense, pero fue seducido y formó parte del equipo "sparring" que utilizó Gerardo Martino para preparar al equipo nacional rumbo a la Copa Oro.

Si todo esto se confirma, Ochoa de 20 años, competirá por el puesto para un próximo ciclo olímpico y también para posibles Mundiales juveniles, si es que se reactivan por parte de la FIFA.

