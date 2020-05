Memo Ochoa pudo jugar en París y Nápoles

A pesar de que ha tenido una carrera exitosa en cuanto a su calidad y triunfos y de haber jugado en Europa del 2011 al 2018 en equipos como Ajaccio de Francia, Málaga y Granada de España, además del Standard de Lieja de Bélgica, el portero de las Águilas del América y de la Selección mexicana, Guillermo Ochoa pudo continuar su estancia en el Viejo Continente en dos de los equipos más grandes de aquellos lares.

Antes de partir a Francia para jugar con Ajaccio, Ochoa Magaña pudo jugar para el París Saint-Germain (PSG), sin embargo en aquel 2011, el portero y otros siete jugadores de la Selección Mexicana dieron positivo en el control antidoping por consumo de clembuterol durante la Copa Oro, situación que echó para abajo la negociación con el club parisino, según explicó el agente Jorge Berlanga, dentro del Podcast ''Desde El Var''.

''Un día me hablaron de que ya se les acababa el tiempo y que la situación iba a cambiar radicalmente, porque el club lo iban a comprar unos empresarios qataríes, entonces que ellos seguían interesados en comprar a Memo, pero ya al entrar esta gente con dinero y con proyecto ambicioso, o dábamos respuesta rápido o (se acababa la negociación); nos pusieron un plazo de cinco días más, no sólo no podíamos hablar con el PSG, Memo seguía suspendido para la WADA (Agencia Mundial Antidopaje) y FIFA''.

Tiempo después y antes de que volviera a México con el América, se habló que Paco Memo podría jugar para los Zorros del Atlas en nuestro país, sin embargo otro club que le echó el ojo y estuvo cerca de ficharlo fue el Nápoles de la Serie A, sin embargo el representante Jorge Berlanga explicó que la razón por la cual no fue al gigante italiano, fue por un ''berrinche'' del presidente del Standard de Lieja.

''Me reuní con el Presidente (del Napoli) con Ancelotti, con todos en Dublín; todo hecho y el Presidente del Standard se cruzó y eso sí fue un palo; a veces pienso: qué ganas de poder regresar el tiempo para solucionar esto. Eso (jugar con el Napoli) era la coronación de la carrera de Memo; si hubiera jugado en el Napoli dos tres años, por lo menos hubiéramos cumplido las expectativas de toda esta aventura en Europa'', explicó.

