“Me quedo con la experiencia vivida en Serie Mundial”: José Urquidy

Pese a no haber tenido la oportunidad de ganar una Serie Mundial en su año de novato, el mexicano José Urquidy se mantiene confiado en que el próximo año los Astros de Houston regresen a estas instancias y puedan quedarse con el título.

El oriundo de Mazatlán señaló que la experiencia en su primera temporada es la principal motivación para prepararse mejor rumbo a la campaña de 2020.

"No se logra el objetivo, pero hay que darle mérito al equipo de los Nacionales. Se dio lo mejor de nosotros, no se pudo, pero espero que la próxima temporada sea algo todavía más grande. Me quedo con muchas experiencias. Pude debutar en Grandes Ligas, abrir y ganar un Juego de Serie Mundial y eso nunca se me va a olvidar, siempre se va a recordar. Compartir con todos los jugadores que tienen mayor experiencia en Grandes Ligas, y con eso me quedo".

Urquidy, quien hizo historia al ser el tercer lanzador de México en ganar un encuentro de Serie Mundial, destacó la unión del equipo de Houston, aunque también reconoció lo hecho por su rival en el terreno de juego.

"Así es el beisbol, el próximo año va a ser bueno. Esta vez nos salieron bien las cosas con el desarrollo de jugadores. Todos estamos unidos, levantamos la cabeza y sabremos que el próximo año será mejor. Es difícil porque estábamos ilusionados, pero este equipo es demasiado bueno y va reponerse.

"No fue lo que queríamos, pasaron muchas cosas. Nacionales se vio muy bien respecto al pitcheo porque calmó mucho a los bateadores. Muchos están tristes, pero sabemos el equipo que tenemos".

El serpentinero sinaloense no jugará esta temporada en la Liga Mexicana del Pacífico debido a que los Astros han optado porque no tenga actividad en el beisbol invernal.