Me gusta el respeto al trabajo que hay en la MLS: Almeyda

Matías Almeyda, entrenador de los San José Earthquakes, destacó la ética de trabajo que existe en la MLS y declaró su deseo de conocer la Liga por dentro, luego de haber enfrentado a algunos equipos estadounidenses cuando dirigía a Chivas.

"Lo que más me gusta es su organización, el respeto al trabajo; creo que eso es un paso importante en la vida, no solamente en un deporte", dijo el técnico a la cadena ESPN.

"Quiero vivirla desde adentro. Una cosa es verla desde afuera, como me ha tocado jugar contra equipos de esta Liga, pero hoy estoy acá adentro y quiero vivirla desde adentro y pudiendo aportar mi granito de arena".

Como hizo con Chivas, donde ganó cinco trofeos entre 20165 y 2018, el "Pelado" se propone imponer no sólo una forma de juego, sino un sistema de valores.

"Desde mi lugar hoy trato de transmitir lo que yo viví como jugador. No podría enseñar algo que yo no hice. Sería hipócrita conmigo mismo y trato de no serlo"

"Buscamos que nuestros jugadores vivan realmente el futbol con pasión, con amor, pero con respeto" dejando el alma en la cancha".

Almeyda dejó Guadalajara envuelto en la polémica, sin poder llevar el equipo a la Liguilla, también a causa de las bajas aprobadas por la directiva rojiblanca, con la cual tuvo una relación tensa. El entrenador parece haber dejado atrás esa etapa.

"Empiezo a soñar otra vez con cosas lindas. Deseo poder disfrutar con toda la gente, con los aficionados, con los dirigentes, con los jugadores, con nuestras familias. Sé que hay mucha gente que nos apoya a nosotros, desde Argentina, desde México, obviamente la gente que está aquí. Entonces creo que vamos a tener que hacer otra parte del estadio para traer más gente".

