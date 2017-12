Matías Alustiza se despide de la “Fiel”

En calidad de préstamo por un año, el delantero Matías Alustiza fue cedido por el Atlas a Pumas. En cuanto se hizo oficial la transacción por parte de los dos clubes, el jugador de inmediato aprovechó para despedirse de la afición rojinegra, en su cuenta de Instagram.

"Escribo estas palabras para despedirme de toda la gente del Atlas. De mis compañeros que pasamos un año mu lindo juntos, de toda la gente que trabaja en el club, utileros, médicos, masajistas que me hicieron sentir muy bien tanto dentro como fuera de la cancha. Y de la afición que en este poco tiempo que estuve en el club, me dieron su cariño y apoyo incondicional".

El "Chavo" dijo en su despedida que no le dieron opción de irse de otra forma, en referencia a que en los partidos más determinantes que enfrentó, no lo metieron a jugar y al quedar fuera del proyecto de José Guadalupe Cruz, no le quedó otra más que aceptar irse a continuar su carrera en otro club.

"Me hubiera gustado hacerlo de otra manera, pero no tuve la oportunidad de hacerlo. Me llevo los mejores recuerdos de este gran club y de esta hermosa cuidad que nos trató como en casa. Gracias a todos de corazón, Matías Alustiza".

Atlas regresa a los entrenamientos

Los rojinegros regresaron a los trabajos este lunes de cara al Clausura 2018 y lo hicieron realizando pruebas físicas, de fuerza y resistencia. Durante la mañana, elementos como José Madueña y Javier Salas, ambos estarán con el Cruz Azul la temporada entrante, se despidieron de sus compañeros y aprovecharon para llevarse sus cosas que tenían en el club.

Otros que han quedado con destino definido son: Christian Tabó, así como Diego Cruz, ambos jugadores van al Puebla prestados por un lapso de un año. Antes, Jahir Barraza continuará su carrera con el San Luis, donde ya entrena.

Estos son otros elementos que Atlas buscará acomodar en el régimen de transferencias este próximo 13 de diciembre:

- Fidel Martínez

- Facundo Erpen

- Carlos Nava

- Flavio Santos

- Jefferson Duque

LS