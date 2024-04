Mateo García quiere seguir en Atlas

Desde que llegó al Atlas en el Apertura 2023 en su calidad de refuerzo, Mateo García ha entregado números paupérrimos, no ha hecho comunión con la Fiel y no ha desquitado el dinero que se ha pagado por él en prácticamente un año como rojinegro. A pesar de eso, el argentino manifestó este miércoles su deseo de seguir defendiendo la casaca de los Zorros para el próximo año futbolístico.

El mediocampista ha disputado 29 partidos entre Apertura 2023, Leagues Cup y Clausura 2024, en donde sólo ha hecho dos goles y ha sido titular en 17 de esos duelos.

"Me encantaría seguir en el club, es un club en el que me sentí muy cómodo desde que llegué. Y quiero precisamente también revertir, como dije recién, revertir esta situación. Porque queda un sabor amargo a nivel personal y grupal al no poder cumplir los objetivos que teníamos. Y para el futuro, para el próximo torneo, creo que también desde hoy estamos pensando en que queremos cambiar esta situación", dijo Mateo García, volante del Atlas en conferencia de prensa.

Reconoció que el año que ha disputado Atlas, en donde no ha clasificado ni siquiera al Play-In, ha sido de malos dividendos, es por eso que es momento de revertir y de pensar en dar el máximo esfuerzo, comenzando con el juego de este fin de semana.

"Es una situación que a nadie le gusta estar. Sé que son momentos en el futbol que a todos les toca, pero nos tienen que servir para eso, para que no vuelva a suceder. Para revertir esta situación y cambiar la cara del equipo", apuntó.

Atlas prepara el duelo del próximo domingo, cuando visite en el Estadio de Ciudad de los Deportes a La Máquina de Cruz Azul, un rival que piensa en la clasificación directa a la Liguilla, mientras que los Zorros piensan en sus vacaciones o cerrar de manera decorosa el Clausura 2024.

