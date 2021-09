Martino se pone de malas

El argentino Gerardo Martino, seleccionador de México, lamentó falta de reciprocidad del Wolverhampton inglés con Raúl Jiménez, quien no será prestado al Tri para el inicio de las eliminatorias mundialistas de Concacaf.

“Nos hemos comportado de la forma en que entendimos que había que hacerlo cuando Raúl estaba en la parte final de su lesión, era verdad que todavía no había jugado, era un riesgo tenerlo. No nos planteamos tenerlo en la Copa Oro si no era para jugar y a veces esa reciprocidad suele pasarse de largo”, explicó en rueda de prensa.

Martino lamentó que los Wolves y la Liga Premier se negaran por temas de la pandemia a que Jiménez viajara a México para encarar el debut en las eliminatorias mundialistas rumbo a Qatar 2022 ante Jamaica.

El estratega sudamericano espera que Jiménez se integre a la concentración de México cuando visite a Costa Rica el 5 de septiembre y a Panamá, el 8 del mismo mes.

“Es vital para nosotros contar con Raúl. Después de la fractura en el cráneo hace mucho que no viene con nosotros. Estuvimos en permanente contacto con él, tiene muchos deseos de estar en el inicio de las eliminatorias y ahora la Federación continúa con los pasos que hay que seguir. No tengo una postura de las posibilidades de que Raúl esté en los siguientes partidos”, agregó.

Se buscará sanción para los Wolves

La Federación Mexicana de Futbol no se quedará con los brazos cruzados en el caso de Raúl Jiménez y la negativa del Wolverhampton de cederlo a las eliminatorias mundialistas en esta Fecha FIFA.

Gerardo Torrado, director deportivo de la Federación Mexicana de Futbol, mencionó que presionarán en FIFA y en donde deba hacerse, para que este tema no se repita, porque se tiene el derecho de tener a estos futbolistas.

“Llegaremos a las últimas instancias con la FIFA, queremos que el “Tata” tenga a todos los jugadores que él convoque y los clubes están obligados a cederlos y si no se da, hay sanciones que se pueden dar”.

