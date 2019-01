Martino agradece recepción rojinegra

El director técnico de la Selección mexicana, Gerardo “Tata” Martino estuvo este jueves en las instalaciones de La Madriguera, para presenciar la práctica de los Zorros, intercambiar conceptos y hacerle saber al plantel, sobre todo a los futbolistas mexicanos, que serán observados de cerca. Ante esto, el timonel argentino agradeció la forma en la cual fue recibido, tanto por la directiva en la persona de Ignacio Hierro, director deportivo de la institución, así como por el cuerpo técnico que comanda Guillermo Hoyos.

“Nos vamos contentos porque han recibido muy bien, toda la gente del Atlas, el cuerpo técnico y también porque pudimos estar cerca del campo de juego, así es que le agradezco a toda la gente del club por la forma en que nos han atendido”, dijo el estratega de la Selección Tricolor.

Señaló que la visita al recinto rojinegro “fue un poco intercambiar conceptos, porque él tiene un poco más de tiempo acá en México y hablamos de su equipo y del futbol mexicano. Pude conocer a todas las autoridades y los cuerpos técnicos de los diferentes clubes y en eso estamos en este recorrido y es un poco platicarles cuál es la idea, sobre todo para este corto tiempo”, siguió.

Sobre la presencia de Rafael Márquez como Presidente Deportivo del Atlas, Gerardo Martino no dudó en señalar que el ex jugador del Barcelona, entre otros equipos, tendrá el mismo éxito como dirigente, que como futbolista.

“Seguro tendrá una carrera igual de exitosa de la que tuvo cuando fue jugador, yo no soy el adecuado para hablar de lo que representa Rafa para el futbol mexicano, pero no tengo duda de que ha sido uno de los grandes futbolistas que me ha tocado ver y seguramente lo hará bien en esta etapa de su carrera”, aceptó.

Finalmente, el “Tata” dijo sentir alegría por haberse encontrado a un viejo amigo, como lo es Guillermo Hoyos, con quien compartió vestidor en selecciones argentinas juveniles.

“Hacía mucho tiempo que no lo veía, jugamos mucho tiempo, somos contemporáneos y habíamos compartido la Selección argentina juvenil en 1983 y hacía mucho tiempo que no lo veía y me dio gusto verlo”, finalizó diciendo Gerardo Martino, técnico del Tri.

LS