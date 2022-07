Maribel Domínguez habría sido separada del cuerpo técnico de la Selección Mexicana Femenil Sub-20, que está a unos días de viajar al Mundial de la especialidad que se celebrará en Costa Rica del 10 al 28 de agosto.

Según diversas informaciones, la Federación Mexicana de Futbol (FMF) decidió que Maribel ya no será la entrenadora del equipo mexicano, debido a una presunta fuerte indisciplina, la cual salió a la luz.

Este jueves se deberá de dar a conocer oficialmente la baja de Maribel y quién toma su puesto, y todo apunta a que será Ana Galindo, quien es técnica del equipo Sub 17.

México jugará en el Mundial Sub 20 en el Grupo B, donde enfrentará a sus similares de Alemania, Colombia y Nueva Zelanda.

La crisis en las selecciones nacionales no termina. Gerardo Torrado, quien era director deportivo fue despedido y Luis Pérez, técnico del equipo Sub 20, también, después de no clasificar al Mundial de la especialidad ni a los Juegos Olímpicos de Londres 2024.

