Mariana Arceo se defiende ante acusaciones

Horas tensas son las que se viven al interior del equipo mexicano de pentatlón moderno, pues la jalisciense Mariana Arceo y el ex entrenador nacional Sergio Escalante han sido acusados por la también seleccionada Tamara Vega por diferentes cuestiones.

Abusos, amenazas o beneficios monetarios por parte de las autoridades federales que rigen el deporte nacional son parte de las acusaciones de Vega en contra de Escalante y Arceo, y ante todo esto es que la jalisciense y campeona de los Juegos Panamericanos de Lima 2019 contó su versión de los hechos.

“Otra de las acusaciones es que yo recibo presupuesto por parte de la CONADE mientras que mis compañeros no, y quiero decirles que eso es totalmente falso, todos hemos ido a las mismas competencias y todas han sido cubiertas por CONADE, si bien en transferencias aparecen dos montos más elevados a mi persona es porque yo he metido mi nombre para recibir cantidades más elevadas para que mis compañeros puedan salir a competir, si esto no lo hubiera hecho yo mis compañeros no habrían podido salir, incluyendo a la atleta que me está difamando”, comentó Arceo en un video publicado en sus redes sociales.

Esta compleja situación económica entre la CONADE y la Federación Mexicana de Pentatlón Moderno (FMPM) viene desde años atrás debido a que la FMPM presentó irregularidades ante el SAT y debido a esto no puede recibir recursos públicos federales, situación que ha llegado a poner en duda la participación de los atletas en justas internacionales del pasado.

Aunado a su defensa, Arceo también aseguró que ha sido víctima de malos comportamientos por parte de Tamara Vega.

“Recientemente ella (Tamara Vega) hizo perdidizo un boleto de avión y la verdad no saben la angustia que viví, las comprobaciones son todo un tema, en donde si falta algo la responsable soy yo y la que lo tiene que pagar soy yo, y aún así he apoyado muchísimo a mi equipo en muchísimas ocasiones. Todos han recibido apoyo directo ya que ahorita mi Federación no lo puede recibir, y por eso he tenido contacto con mi directora, y eso es algo favorable que está haciendo esta administración, tener contacto directo con los mejores deportistas para saber cómo está la situación”, comentó.

En una publicación de PROCESO, Mariana Arceo fue acusada de amenazar a Tamara Vega por un pleito en donde está implícito el ex entrenador nacional Sergio Escalante.

SV