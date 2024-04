Mariana Arceo: la excelencia como costumbre

Luego de que consiguiera una medalla de oro junto con Duilio Carrillo en la Copa del Mundo de Pentatlón Moderno realizada en Egipto, la pentatleta de Jalisco Mariana Arceo habló acerca de cómo pasó de ser una referente nacional a una de las mejores exponentes femeniles de su deporte a nivel mundial.

Con la experiencia de haber sido olímpica en Tokio 2020 y campeona de Juegos Panamericanos en el 2019, la ganadora del Premio Estatal del Deporte no quita la mira de conseguir su boleto a París 2024 y subir al podio en dicha justa veraniega.

Por otro lado, la medallista mundial también contó la manera en que superó las recientes polémicas en donde fue señalada por la también pentatleta Tamara Vega por problemas personales.

- ¿Cómo fue tu experiencia en Egipto?

- Fue una medalla que se suma a mi carrera, una de oro en una Copa del Mundo, algo que me pone contenta desde el hecho de haber estado en la final y que ninguna de América pudiera estar ahí, sólo yo. Desafortunadamente tuve una caída del caballo que mermó mi resultado, pero me enfrenté a campeonas olímpicas, campeonas mundiales, europeas, asiáticas, no faltó ninguna de las fuertes y eso me da seguridad en mi trabajo y en el de mi equipo.

- ¿Cómo fue medirte y superar a las mejores exponentes del mundo?

- Fue muy enriquecedor, porque me di cuenta que antes yo admiraba el resultado de estas competidoras, y saber que ahora pude estar por encima de ellas es algo fantástico que se ha logrado a base de muchísimo trabajo y dedicación, de superar complicaciones internas y externas del deporte. Hoy podemos decir que somos temidos como equipo, Mariana Arceo es temida en Europa, ya me ven como una rival directa.

- ¿Cuál fue el cambio que hiciste para pasar de ser una referente nacional a ser una atleta de talla mundial?

- Los años te van dando muchísimo colmillo para poder controlar cuerpo y mente, pero otra de las modificaciones que hice fue mi enfoque, porque han sucedido muchísimas cosas externas que a veces tienen lugar por el mismo hecho de tener éxito, y el no desviarse y encontrar el impulso en lo negativo me ha funcionado bastante. Además mi equipo de trabajo con Sergio Escalante me ha llevado por un camino donde confío plenamente.

- ¿Cómo afrontaste las polémicas en donde fuiste señalada por compañeras de tu mismo deporte?

- Eso tiene que ver mucho con la madurez de las personas. Al final ese no era un problema mío, sino de la persona que lo generó. Yo no tengo ningún problema conmigo ni con mi equipo de trabajo o con mi vida, y cuando entiendes eso no te involucras ni te afectan esas cosas, al contrario, tú sigues tu camino y eso es lo que me ha funcionado. Al principio pasaron cosas que me afectaron pero ahora ya tenemos callos por todos lados.

- ¿Tu relación con el profesor Sergio Escalante cambió con estas polémicas?

- No, en lo absoluto. Nosotros hemos trabajado durante los últimos siete años y nunca hemos tenido algo en donde nos estanquemos, al contrario vamos creciendo y creciendo. A veces es parte del éxito el pasar por cuestiones que no son de lo mejor, pero al final son pruebas de vida, cosas que pasan y el que nada debe nada teme y por eso seguimos trabajando.

- ¿Cómo vas en tu camino a Juegos Olímpicos?

- Con la caída que tuve del caballo en Egipto bajé del primer lugar al tercer puesto del ranking olímpico, pero ya tengo la siguiente competencia el día 18 de abril, y ahí estaré buscando más puntos para ese fin. Los puntos que tengo hasta ahora son muy buenos y prácticamente estoy clasificada, sólo hay que mantenernos ahí. Con lo que hemos hecho ya tenemos un pie dentro, pero no dejamos de trabajar porque el objetivo no es sólo ir a Juegos, sino pelear por esa medalla que nos hace falta.

- ¿Tienes alguna fecha definida para saber si estarás o no en París 2024?

- Será la primera semana de junio cuando se dé el listado, se cierra la lista, ahí ya sabremos. Antes de eso yo voy por la revancha al Campeonato del Mundo, yo voy por la plaza directa en esa competencia. El año pasado todo me mermó un poquito, me caí al sexto lugar pero sé que tengo la capacidad para buscar el primero.

Mariana Arceo ha acumulado diversos reconocimientos. ESPECIAL

El PND, una ilusión

Luego de que no pudiera ganarlo en 2019, año en que hizo historia con la primera medalla en Juegos Panamericanos para una mexicana pentatleta, Mariana Arceo no quita el dedo del renglón y sigue apostando fuerte por algún día adjudicarse el Premio Nacional de Deportes.

“Claro que me sigue ilusionando, pero entiendo que los tiempos de Dios son perfectos y así también estuve con el Premio Estatal hasta que se me dio, y siento que será cuestión de tiempo para que llegue el Nacional, porque los resultados están y me respaldan como historial deportivo. Espero ya este año tener una medallita en cada una de las competencias que me presente, demostrar que mi deporte es potencia y pelear por esa meta personal que tengo”, comentó.

En cuanto a su futuro próximo, el 12 de abril Mariana partirá a Turquía y emprenderá una gira por países como Hungría y Bulgaria. Posteriormente afrontará el Campeonato del Mundo en China, que será durante el mes de junio.