Mariana Arceo sigue haciendo historia en el deporte mexicano.

Este sábado la pentatleta de Jalisco volvió a un podio internacional después de que se quedara con la medalla de bronce en la Copa del Mundo de Pentatlón Moderno que tiene lugar en Antalya, Turquía.

Con esta medalla Arceo sigue su camino rumbo a Juegos Olímpicos con paso firme, pues así como fue la primera mujer mexicana en ganar un oro en el pentatlón de Juegos Panamericanos (Lima 2019), ahora también se convirtió en la primer representante femenil de nuestro país en lograr una medalla individual dentro de una Copa del Mundo de esta disciplina.

"Esta es la medalla que más trabajo me ha dado conseguir en toda mi carrera deportiva. Llevo infinidad de Copas del Mundo, en donde no pasaba a la final o a la semifinal, donde ha sido un camino muy difícil, que mi equipo no me dejará mentir, pero hoy se logró esta medalla histórica en mi carrera. Está pesada, está linda y es la más especial para mí", comentó Arceo en sus redes sociales ya con la presea en sus manos.

Para completar el podio en esta Copa del Mundo el primer sitio fue para Ieva Serapinaite, de Lituania, con mil 386 unidades, esto mientras que la plata fue para la alemana Rebecca Langrehr, con mil 384.

¿Cuándo volverá a competir Mariana Arceo en pentatlón moderno?

El próximo reto para la pentatleta de nuestro estado será competir en la siguiente etapa de Copa del Mundo en Budapest, Hungría, del 25 al 30 de abril.

