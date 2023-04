María León fue la encargada de entonar el Himno Nacional Mexicano en el segundo juego de la serie entre Padres y Giants en el estadio Alfredo Harp Helú, pero no lo hizo de buena manera.

La cantante de Jalisco cometió un error en la primera estrofa. En lugar de continuar con el verso "Por el dedo de Dios se escribió", dijo "un soldado de Dios se escribió".

Esto provocó confusión en la afición que miraban a sus acompañantes con extrañeza, algunas rechiflas y cortos abucheos, aunque la mayoría prefirió que terminara el Himno por respeto.

Al terminar abandonó el campo y no recibió ningún abucheo u otro tipo de insulto luego de su error en la entonación del símbolo patrio.

En el juego de ayer, el primero de la serie entre San Diego y San Francisco la encargada de entonar el canto tricolor fue Patty Cantú, que desde su ingreso al diamante fue más ovacionada por la afición en el Alfredo Harp Helú.

Después de terminar su participación en el diamante, León no dudó y mediante redes sociales se disculpó por lo ocurrido, asegurando que fueron los nervios los que la hicieron caer en el error.

"Con el dolor de mi corazón pido una enorme disculpa por equivocarme en nuestro Himno Nacional. Lo he cantado mil veces, lo he estudiado hasta el cansancio, pero el día de hoy ante un escenario tan imponente, me traicionaron los nervios y el latido de mi corazón. No hay excusa", escribió en su cuenta de Twitter.

Ante el mensaje de la cantante, sus seguidores le pidieron olvidar lo ocurrido y seguir con su trayectoria, mientras que otras opiniones pidieron no llevar a los artistas a cantar más en eventos deportivos.