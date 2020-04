Marco Fabián aceptaría regresar a Chivas

Marco Fabián vive una aventura en el futbol de Qatar con el Al-Sadd Sports Club, pero no descarta volver al futbol mexicano. El atacante mexicano tuvo grandes momentos con las Chivas y un paso fugaz con el Cruz Azul, equipo con el que consiguió la Concacaf.

Fabián de la Mora acepta que ha tenido varias ofertas del balompié mexicano; sin embargo, confiesa que "quiere seguir conociendo y conquistando otros países".

Sobre un posible regreso al Guadalajara, equipo que lo debutó en el Apertura 2007, no lo aseguró y al contrario, acepto que volvería al equipo que fuera "porque no cierra puertas en ningún lado".

"Siempre lo he dicho, respeto a todos los equipos, he tenido muchas ofertas y estoy agradecido. Me gustaría volver a mi país, no sé a qué equipo. Chivas sería un honor después de todo lo que viví ahí, pero no le cierro las puertas a ningún otro equipo, no sólo en México, cualquier parte del mundo", aseguró.

En sus dos etapas con el Rebaño, Marco Fabián convirtió 53 anotaciones en todos los torneos que disputó.

AJ