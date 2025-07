Regresa la leyenda. El Pac-Man Manny Pacquiao se presentará esta noche en el MGM de Las Vegas para enfrentar a Mario Barrios en pelea por el campeonato peso wélter del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), en posesión del "Azteca".

Hace casi cuatro años que el filipino no tiene una pelea profesional, la última fue una derrota ante el cubano Yordeni Ugás hace casi cuatro años; su última victoria fue hace casi seis, frente a Keith Thurman.

“Va a haber una gran pelea”, dijo Pacquiao. “He pasado tiempo fuera del ring, pero sigo activo y ejercitándome todo el tiempo. Voy a demostrarles a todos que estoy en excelente condición.

“He estado disfrutando el campamento de entrenamiento como lo hacía en el pasado, como cuando tenía 26 años. La disciplina sigue siendo la misma. Incluso con mi pausa, mi pasión sigue ahí”.

Ahora el Pac-Man tiene 46 y su rival, un joven de 30 años, sale como favorito. Sin embargo, Barrios no pierde el respeto por Pacquiao y el miércoles dejó ver su admiración cuando posó frente a frente con él. Eso sí, advirtió que no se debe interpretar que esos sentimientos vayan a disminuir la entrega sobre el encordado.

Ayer se realizó la ceremonia de pesaje, donde Pacquiao detuvo la aguja en 146.8 libras (66.58 kilos), Barrios en 146 (66.31).

Manny Pacquiao no sólo va por un campeonato, sino por el récord del campeón peso wélter más veterano de la historia, una marca que se uniría a sus campeonatos en tres décadas distintas y en ocho divisiones diferentes.

El Pitbull Cruz no canceló su participación en la función. X/BoxAzteca7

El Pitbull Cruz consigue rival, peleará contra Omar Salcido

Parte del atractivo de la cartelera en Las Vegas era la revancha de Ángel "Tashiro" Fierro frente a Isaac "Pitbull" Cruz, con el campeonato interino superligero del CMB en juego, sin embargo, problemas para dar el peso correcto obligaron a Robert García, manejador de Tashiro, a cancelar su participación.

"Tengo la responsabilidad no solo de prepararlo para la pelea, sino también de mantenerlo a salvo... Las últimas libras iban a ser demasiado peligrosas para que las bajara", mencionó. Fierro incluso tuvo que ser hospitalizado.

El nuevo rival para el Pitbull será otro mexicano, Omar Salcido, quien no tuvo las complicaciones de Tashiro y marcó 139.4 libras (63.23 kilos) en la báscula; por su parte, Cruz pesó 138.8 (62.95), y no dejó pasar la oportunidad de agradecer a Salcido por "salvar la pelea", aunque no se disputará el título mundial.

En la misma cartelera, Sebastián Fundora expondrá el campeonato superwelter del CMB frente a Tim Tszyu.

La función en Las Vegas comenzará a las 19:00 horas del centro de México. Se estima que la pelea entre el Pitbull y Salcido comience a las 20:00 horas, mientras que Pacquiao vs. Barrios a las 21:00 horas.

ESPN Knock Out hará la transmisión en vivo; el canal 7 de TV Azteca y el 5 de Televisa transmitirán la pelea a partir de las 23:00 horas.

Cartelera completa en el MGM de Las Vegas