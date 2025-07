Dubois se burla del Canelo Álvarez tras millonaria apuesta en su contra

El mundo del boxeo se encuentra expectante ante el próximo combate entre Oleksandr Usyk, campeón de la AMB, el CMB y la OMG, y Daniel Dubois. Este evento se desarrollará en Wembley, y aunque Dubois peleará en casa, la realidad es que el ucraniano llega como el favorito del público, incluido el legendario pugilista mexicano Saúl "Canelo" Álvarez.

Hace poco se dio a conocer que el tapatío apostó una cantidad de medio millón de dólares en contra del británico, quien anteriormente ya ha sido derrotado por Usyk. Sin embargo, Dubois no está dispuesto a dejársela tan fácil esta vez, y la respuesta que le dio a Álvarez lo demuestra.

Dubois reacciona a apuesta del "Canelo" en su contra

Al enterarse del juego de "Canelo", Dubois intentó mostrar indiferencia, aunque no desaprovechó la oportunidad para burlarse del pugilista mexicano, asegurando que perderá:

"No significa una m***** para mí. Va a perder su dinero", expresó.

A pesar de que no es el favorito, el boxeador británico está seguro de su victoria, pues ahora está mejor preparado para atacar a su contrincante. Desde su última derrota en Polinia ante Usyk, Daniel ha conseguido cuatro victorias, lo que da muestra de su evolución en los últimos tiempos.

Dubois definitivamente no se considera el mismo hombre que perdió ante el ucraniano:

“Ahora mismo estoy concentrado, vamos por ello. Sé lo que tengo que hacer, soy un joven león, solo tengo que imponerme y ser el hombre.

"El entrenamiento que he hecho me ha dado mucha confianza. Y los golpes que he conectado en sparring. Todo eso está dentro de mí y ahora estoy listo para sacarlo.

“Estoy preparado para superar lo que sea que tenga que superar para quedarme con esos cinturones. Persigo la gloria y persigo la grandeza" , aseguró.

