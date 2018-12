Luka Modric quiere el tercer campeonato mundial en fila

El mediocampista del Real Madrid, Luka Modric, quien recientemente ganara el premio al mejor jugador en 2018 con el Balón de Oro de la FIFA, señaló antes de que el equipo merengue viaje al Mundial de Clubes en Emiratos Árabes Unidos que ganar un trofeo más en su carrera vistiendo la playera del monarca de la Champions League, genera una motivación extra.

“Siempre que hay un trofeo en juego, tenemos una motivación”, dijo Modric. El Real Madrid se enfrentará al Rayo Vallecano en el Estadio Santiago Bernabéu, en el cierre de la actividad en la Liga de España, y continuará con su actividad en el Mundial de Clubes el miércoles 19 cuando enfrente al Kashima Antlers de Japón o a las Chivas del Guadalajara.

En la pasada edición, el centrocampista, además de llevarse la medalla de campeón, fue distinguido como el Balón de Oro de la competición, un premio individual que no le obsesiona.

“Lo más importante es el grupo y que el equipo juegue bien. Intento ayudar en todos los aspectos que puedo. Mi único reto es ganar el Mundial de Clubes, un título importante para todos nosotros. Luego, a nivel individual, pues ya veremos lo que pasa”, siguió el jugador croata.

“Estamos trabajando para mejorar físicamente y ser capaces de expresar mejor sobre el campo nuestro talento y nuestras cualidades. Buscamos estar más juntos en el terreno, como equipo. Creo que con Solari hemos mejorado en ese aspecto. Todavía nos faltan cosas por mejorar, pero creo que llegaremos a Abu Dhabi en buena forma”, asegura el jugador de 33 años.

Y tras un año espectacular al que quiere poner un broche de oro en Emiratos, ya piensa en los próximos retos. “Mis objetivos son ganar más títulos. Champions League, la Liga, la Copa. No ganamos la Copa desde el año 2014, así que me gustaría ganar otra. Aspiro a ganar cualquier competición en la que estoy. Todavía tengo muchas ganas y voy a trabajar duro para estar al nivel que me permita ayudar al equipo”, dijo Modric a la página oficial de la FIFA.

Gareth Bale está entre algodones

Gareth Bale es duda para jugar ante su víctima preferida, un Rayo Vallecano al que siempre ganó y marcó nueve goles en seis enfrentamientos, por sus molestias en el tobillo derecho tras el partido de Champions League ante el CSKA Moscú.

Después de no entrenarse con el resto de sus compañeros en las dos últimas sesiones, Bale está más cerca de ausentarse de la convocatoria de Santiago Solari y centrarse en estar en plenitud de condiciones para el miércoles en el Mundial de Clubes.

“Veremos cómo está”, apuntó Santiago Solari antes del entrenamiento. “No es una cuestión de descanso porque es un tobillo, veremos cómo evoluciona, lo charlaremos con el cuerpo médico y con él, luego decidiremos”, añadió dejando en el aire la participación del galés.