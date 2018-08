Los Leones Negros continúan sin rugir

El guion de Leones Negros en este Apertura 2018 sigue siendo el mismo: los melenudos juegan, anotan y por momentos dominan, sin embargo no ganan. Ayer, como parte de la Jornada 6 del Ascenso MX, los universitarios cayeron con marcador de 3-2 ante Atlante en el Estadio Jalisco.



Fue muy temprano en el juego cuando las desconcentraciones le pasaron factura a la Universidad de Guadalajara, pues apenas al minuto 8 Jorge Padilla cometió una mano imprudente dentro del área y el silbante no dudó en decretar la pena máxima; Gerardo Ruiz, cancerbero y capitán del Atlante, fue quien cobró y desde los 11 pasos venció a Felipe López.



Aunque sin mucha claridad, Leones intentó volcarse al frente e incluso estrelló una pelota al poste, pero desgraciadamente para ellos, ya en el agonizar de la primera parte Fernando Fernández vio adelantado a Felipe López y lo sorprendió con un tiro desde tres cuartos de cancha que sacudió de nuevo las redes melenudas.



La parte complementaria comenzó de manera inmejorable para la UdeG, pues al minuto 46 Daniel Amador filtró una pelota al área que Joao Amaral aprovechó para definir con tranquilidad frente al arquero.



Tras el gol del brasileño había tiempo para pensar en el empate, pero Armando Escobar, quien tenía escasos minutos en el terreno de juego, amplió la ventaja de Atlante con una soberbia definición que puso el 3-1 en los cartones.



Reacción que no alcanzó



Con el ánimo a tope pese al gol recibido, Leones volvió a apretar las cosas con otro gran tanto de Luis Fernando Télles, quien cobró un tiro libre por debajo de la barrera que se metió pleno en la cabaña azulgrana, todo esto al minuto 70 de juego.



El encuentro se tornó ríspido y debido a ello Atlante se quedó con uno menos tras la expulsión de Wilber Rentería.



Por desgracia para la UdeG, el tiempo no les alcanzó para buscar la remontada y sumaron un nuevo descalabro que los mantiene en el último lugar de la clasificación general, con apenas un punto, luego de cinco partidos disputados.



El equipo no se ha tirado a la hamaca: Felipe López

Pese a la derrota y recordando que el torneo pasado llegaron hasta la Final por el título, el portero Felipe López aseguró que el equipo melenudo no se ha tirado a la hamaca ni se ha confiado de más en lo que va del semestre.



“Yo creo que el equipo no se ha relajado, simplemente las cosas han salido en contra de nosotros. Las jugadas que los rivales nos hacen terminan en gol, mientras que nosotros no hemos podido conseguir el resultado. Creo que hoy (ayer) generamos bastantes jugadas de gol, pero no las concretamos. Lo que queremos es ganar y retomar la confianza que teníamos el torneo pasado”, finalizó el universitario, quien estuvo adelantado en el segundo gol de Potros