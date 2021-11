Los Cuartos no bastan

Aún deben disputar el Repechaje contra Puebla, pero en caso de avanzar, en Chivas afirman que no se conformarán con llegar a los Cuartos de Final.

Por lo menos así lo siente Fernando Beltrán, mediocampista del equipo que fue claro al reconocer los objetivos del cuadro rojiblanco, pues aseguró que la mira está puesta en el campeonato.

“La única sensación que nos dejará que el torneo sea muy bueno será ser campeones. Entrando a Cuartos de Final es otro torneo, no nos podemos conformar y nadie se conforma aquí con unos Cuartos de Final, queremos ser campeones y traer ese título que tanto queremos y nos está costando mucho, como equipo tenemos la mentalidad para ser campeones”, compartió.

En otro tenor, respecto a meterse a la casa de Puebla por el Repechaje, Beltrán aseguró que no se sienten en desventaja por buscar la clasificación fuera del Estadio Akron, pues el “Nene” recordó que durante algún lapso del certamen se posicionaron como uno de los mejores visitantes de la Liga.

“La verdad es que no le veo desventaja, de visitantes nos hicimos fuertes en muchos partidos y no recibimos gol, les costaba a los equipos hacer gol, no estamos con la presión de ir a Puebla y la presión del estadio. Al final tenemos la confianza de entrar a esta oportunidad, de entrar a la Liguilla. El equipo retomará la confianza y podemos sacar el resultado”, finalizó.

Durante el torneo regular Chivas sólo ganó dos partidos en calidad de visitante, y uno de ellos fue precisamente contra los Camoteros del Puebla.

MQ