Los Broncos cancelan práctica por COVID-19

Los Broncos de Denver cancelaron su reconocimiento de la cancha ayer después de que su preparador físico, Loren Landow, dio positivo a coronavirus.

“Me sorprendí esta mañana (ayer) al enterarme que he dado positivo en COVID-19”, tuiteó Landow. “Me siento bien, sin síntomas después de todas las normas de nuestro personal médico. Dolerá no estar presente mañana (hoy), y no puedo esperar a regresar a trabajar”.

Se cree que Landow es el segundo preparador físico de un equipo de la NFL en contraer coronavirus. El mes pasado se reportó que Steve Saunders fue un potencial enlace en el brote de COVID-19 que alteró la temporada de los Ravens de Baltimore.

Patrick Smyth, director de comunicaciones de los Broncos, informó vía Twitter que “el equipo continúa sus preparaciones normales a distancia para el partido del sábado (hoy) frente a Buffalo”.

Los Broncos han cancelado cuatro sesiones de entrenamiento o de reconocimiento de cancha este año por contagios. Ocho de sus jugadores han sido incluidos en la lista de reservas por COVID-19 y otros cuatro por tener contacto cercano con enfermos, entre ellos el pateador Brandon McManus esta semana.

Denver se vio obligado a enfrentar a Nueva Orleáns el mes pasado con un receptor de su equipo de prácticas como quarterback titular luego que sus cuatro lanzadores fueron descalificados cuando la Liga consideró que Drew Lock, Brett Rypien y Blake Bortles habían tenido contacto de alto riesgo con el también quarterback Jeff Driskel, quien dio positivo en coronavirus el Día de Acción de Gracias.

Los otros tres mariscales no acataron el protocolo de usar mascarillas cuando convivieron con Driskel durante esa semana al haber acudido voluntariamente a una sesión de revisión de videos durante un día libre.

Después de ese incidente, los Broncos contrataron al pateador y experto en despejes Taylor Russolino, un novato de 31 años, para su equipo de prácticas y lo mantuvieron en aislamiento como su “pateador COVID-19” en caso que el coronavirus impidiera la participación de McManus o el despejador Sam Martin.

Ese plan de contingencia les favoreció esta semana cuando McManus fue incluido en la lista de reservas por COVID-19 por contacto cercano. Debido a que el partido ante Buffalo se jugará hoy, no estará de regreso a tiempo para reintegrarse a sus compañeros para ese duelo. Russolino ocupará su lugar.